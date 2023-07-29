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        Haberler İş-Yaşam TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnasına yeni düzenleme - İş-Yaşam Haberleri

        TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnasına yeni düzenleme

        Kurumların, döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını TL'ye çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olması 30 Haziran 2023 itibarıyla uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 10:16
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        TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnasına yeni düzenleme
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        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Mevcut düzenleme kapsamında, kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor.

        Kararla, söz konusu vergi istisnası, 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

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