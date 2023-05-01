TİSK'ten 1 Mayıs mesajı

HABERTURK.COM

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkece geçirdiğimiz zor zamanlarda dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberlik ruhu ile hareket etmenin önemini bir kez daha gördük. Çalışma arkadaşlarımız ve işverenlerimizle sosyal diyalog ve iş birliği içinde değer üretmenin önemini hep vurguluyoruz, ancak böylesi dönemlerde işçi ve işveren olarak ortak fayda yaratmayı her zamankinden de kıymetli buluyoruz.

Salgın dönemi boyunca İşçi Konfederasyonlarımız ve Sendikalarımız ile çok yakın iş birliği ile çalıştık. Hem çalışma arkadaşlarımıza hem işletmelerimize ortak fayda yaratacak çözümler ürettik. Tıpkı salgın sürecinde olduğu gibi, hepimizi yasa boğan deprem felaketinin ilk anından itibaren de işçi ve işverenler olarak el ele verdik. Sahada olduk, bölgenin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak için dayanışma ruhuyla hareket ettik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışma arkadaşlarımız ve işletmelerimiz ile beraber dayanışma ruhuyla ülkemizin yarınları için değer yaratmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Konfederasyonumuz ve şahsım adına, tüm çalışma arkadaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü içtenlikle kutluyorum.”

ÖNERİLEN VİDEO