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        Haberler İş-Yaşam TİM Başkanı Mustafa Gültepe: "BAE ile ticaret hacmimizi 25 milyar dolara çıkaracağız" - İş-Yaşam Haberleri

        TİM Başkanı Mustafa Gültepe: "BAE ile ticaret hacmimizi 25 milyar dolara çıkaracağız"

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında kurulacak doğru ortaklıklarla 25 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılabileceğini söyledi

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 16:29
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        "BAE ile ticaret hacmimizi 25 milyar dolara çıkaracağız"
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        Mustafa Gültepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun son ayağı olan Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri - Türkiye İş Forumu’na katıldı. Forumun ardından Mustafa Gültepe ile Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı Müsteşarı Rashid El Booshi arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı uyarınca TİM ve Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak çalışma grupları oluşturulacak.

        Mutabakat Zaptı’nı değerlendiren Gültepe, 2028 yılında 400 milyar dolar mal ve 200 milyar dolar hizmet olmak üzere toplam 600 milyar dolar ihracat hedefi için çalıştıklarını söyledi. Hedef doğrultusunda bir yandan mevcut pazarlardaki payı artırmaya diğer taraftan yeni ticari ortaklar bulmak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Gültepe, şöyle devam etti:

        "BAE İLE 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARETİMİZ VAR"

        “Küresel ticarette trendlerin değiştiği bir süreci yaşıyoruz. Yakından tedarik ve bölgeselleşme çağımızın öne çıkan eğilimleri. Bölgenin en önemli üretim merkezi olan Türkiye, yakın çevresine bu çerçevede güçlü bir ortaklık sunuyor. Dolayısıyla, Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimiz özel bir önem taşıyor. En önemli ticari partnerlerimizden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile 5,3 milyar dolar ihracat ve 4,5 milyar dolar ithalat olmak üzere 10 milyar dolarlık ticaretimiz var. Küresel ve bölgesel konjonktürün olumlu etkisinin yanı sıra ikili ilişkilerimizde yaşanan normalleşme inancımızı güçlendiriyor. Mevcut uygun şartları, ticari başarılara dönüştürme görevi ise bize düşüyor. Tarihi ve kültürel açıdan sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ülkelerimizi, kazan-kazan esasıyla zenginleştirmek gibi kritik bir misyonu üstlenmek durumundayız. TİM olarak, genelde Körfez ülkeleriyle, özelde ise Birleşik Arap Emirlikleri ile çok daha yakın bir işbirliği yürütmeye hazırız. Mart 2023’te imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile hükümetlerimiz uzun vadeli bir ortaklığın önünü açtı. Üretici ve tüccarlar olarak biz, ticaret hacmimizi katlayarak artırabileceğimiz zemine eriştik. Anlaşma kapsamında ortaya konan 5 yılda 25 milyar dolarlık ticaret hedefine rahatlıkla ulaşacağımızı düşünüyorum.”

        Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, doğru ortaklıkların kurulması çalışmaları doğrultusunda Eylül ayında geniş katılımlı bir heyetle yeniden Dubai’ye gideceklerini, akabinde de Dubaili iş adamlarını İstanbul’da ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

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