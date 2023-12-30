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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticari hayata ilişkin yeni yılda yeni düzenlemeler - İş-Yaşam Haberleri

        Ticari hayata ilişkin yeni yılda yeni düzenlemeler

        Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2024'ten itibaren iç ticaret alanında bir dizi düzenlemenin yürürlüğe gireceğini belirterek, bazılarının da yürürlük süresinin uzatılacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:19
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        Ticari hayata ilişkin yeni yılda yeni düzenlemeler
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        Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2024'ten itibaren iç ticaret alanında bir dizi düzenlemenin yürürlüğe gireceğini, bazılarının da yürürlük süresinin uzatılacağını hatırlattı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri ve iç piyasayı düzenlemek amacıyla bir dizi düzenleme yeni yılda yürürlüğe konulacak, bazılarının da yürürlük süresi uzatılacak.

        Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, 1 Ocak itibarıyla tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak. Bu düzenlemeyle hizmet sunumundaki ihtilafların önlenmesi, keyfi fiyat artışları yapılarak tüketicilerin mağduriyete uğratılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

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        PERAKENDE TİCARETTE YENİ UYGULAMALAR

        Yeni yıldan itibaren uygulamaya girecek düzenlemeler arasında perakende ticaret alanındaki değişiklikler de bulunuyor.

        Bu kapsamda, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süresi 45 gün olarak öngörüldü. Bu süre, alacaklının ölçeğinin, borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda 30 gün olarak belirlendi. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulmayan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ise ödeme süresi alacaklının ölçeğinin, borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda 60 gün oldu.

        Öte yandan Bakanlığa, işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200'den fazla zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verildi.

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        İKİNCİ EL TAŞITLARA UYGULANAN DÜZENLEME MOTOSİKLETLER İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

        Aldatıcı ve sahte ilanların engellenmesi amacıyla otomotiv ve emlak sektöründe ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama ve ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirildi. Söz konusu hükme aykırı davranan ilan sitelerine, ilan başına 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

        İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı. Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı. Ayrıca kamuoyunda "6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen ikinci el taşıtlar için pazarlama ve satış kısıtlaması, hem yetkili satıcılar hem de bireysel satıcılar için aynı tarihe kadar uzatılmış oldu.

        Otomobil ve arazi taşıtları için uygulanan kısıtlamaya ve buna aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına, motosiklet satışları da dahil edildi.

        ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYE TUTARLARI ARTIRILDI

        Pazaryeri satıcılarının kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer elektronik ticaret pazar yerlerine taşıyabilmesine imkan sağlandı. Söz konusu yerlerin kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi kurallarında düzenlemeye gidildi.

        Çok büyük ölçekli e-ticaret pazaryerlerinin piyasa güçlerini kötüye kullanmasını engellemek amacıyla da bu yerlere bankacılık ve ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirildi. Pazaryerlerinin kendi sitesinde yapılan satışlar ile kendisinin elektronik veya fiziki ortamda yaptığı satışlar hariç kargoculuk faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi.

        Anonim ve limitet şirketlerin "en az sermaye tutarları" artırıldı. Bu tutar anonim şirketlerde 50 bin liradan 250 bin liraya, limitet şirketlerde 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, asgari 500 bin lira olarak belirlendi.

        Ticaret Bakanlığı, bu yıl da yoğun ve yaygın olarak sürdürdüğü denetim faaliyetlerini, bu düzenlemelerin uygulanmasının sağlanmasına yönelik olarak 2024 yılında da tüm hızıyla devam edecek.

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