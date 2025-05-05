Ticarette yapay zeka destekli dönem

Visa, 5 Mayıs 2025’te İstanbul’da gerçekleştirdiği “Küresel Ürün Lansmanı”nda yapay zekâ destekli yeni teknolojilerini duyurdu. Tüketicilerin yapay zekâ asistanları aracılığıyla ürün arayıp satın almasını sağlayacak çözümler, güvenli ve kesintisiz bir ödeme deneyimi vadediyor. Yeni iş birlikleri ve ödeme yöntemleriyle Visa, dijital ticaretin geleceğini şekillendiriyor.

“VİSA AKILLI TİCARET” İLE ALIŞVERİŞTE YENİ ÇAĞ

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Visa’nın tanıttığı “Visa Akıllı Ticaret” çözümü, yapay zekâ destekli ticareti geliştiricilere açıyor. Tüketiciler, yapay zekâ asistanlarına yetki vererek ürün arama, seçme ve ödeme işlemlerini hızlıca yapabilecek. Anthropic, IBM, Microsoft ve Stripe gibi küresel markalarla yapılan iş birlikleri, bu süreci güvenli ve erişilebilir kılıyor.

Visa, ödeme ağını genişletmek için stablecoin bağlantılı kartlar ve yeni ödeme seçenekleri sunuyor. Stripe ile geliştirilen bir kart, fintek geliştiricilerinin farklı ülkelerde stablecoin destekli ödemeler sunmasını sağlayacak. Ayrıca, “Flex Credential” platformu genişletilerek kredi kartı, banka kartı ve “şimdi al sonra öde” gibi yöntemler daha fazla kullanıcıya ulaştırılıyor. Klarna iş birliğiyle ABD ve Avrupa’da yeni esnek ödeme seçenekleri devreye girecek.

Ödemelerde Kolaylık ve Hız Visa, iki yeni hizmetle ödeme süreçlerini kolaylaştırıyor: Visa Pay: Yerel ve uluslararası ödemelerde cüzdan entegrasyonunu hızlandıran bu hizmet, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da beta testine girecek. Visa Accept: Küçük işletmeler, NFC özellikli telefonlarla hızlıca ödeme alabilecek. Hizmet, haziranda Latin Amerika ve Asya’da başlayacak. GÜVENLİ VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DENEYİM “Visa Akıllı Ticaret”, tokenize kartlar ve kimlik doğrulama ile güvenliği ön planda tutuyor. Tüketiciler, yapay zekâ asistanlarının harcama limitlerini belirleyebiliyor ve verilerini paylaşarak kişiselleştirilmiş öneriler alabiliyor. Visa’nın dolandırıcılıkla mücadeledeki 30 yıllık deneyimi, işlemlerin güvenilirliğini artırıyor. Visa Ürün ve Strateji Direktörü Jack Forestell, “Yapay zekâ, alışveriş deneyimini yeniden tanımlıyor. Visa, güvenli ve yenilikçi çözümlerle bu dönüşümün öncüsü oluyor” dedi.