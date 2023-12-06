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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'nin yolcu sayısı arttı - İş-Yaşam Haberleri

        THY'nin Ocak - Kasım 2023'de yolcu sayısı arttı

        Türk Hava Yolları (THY), Ocak - Kasım 2023'de geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısının yüzde 16,6 artarak 77,3 milyon olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 22:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 22:38
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        THY'nin yolcu sayısı arttı
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        THY'den yapılan açıklamaya göre, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Kasım 2022 döneminde 21,2 milyon iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 27,9 artarak 27,2 milyon olarak gerçekleşti.

        Toplam yolcu doluluk oranı ocak - kasım döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre, 2,3 puan artarak yüzde 82,8'e yükselen THY'nin yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,6 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,8 oldu.

        Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) Ocak - kasım döneminde 2022 yılında 185,2 milyar iken, 2023 yılında yüzde 16,1 artarak 215 milyar olarak gerçekleşti.

        THY'nin ocak - kasım döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022 yılında 1,54 milyon ton iken, 2023 yılında yüzde 2,8 azalarak 1,50 milyon ton olarak kaydedildi. Kasım sonunda filodaki uçak sayısı 437 oldu.

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        THY KASIMDA YÜZDE 4,1 ARTIŞLA 6 MİLYON YOLCU TAŞIDI

        THY, kasım ayında yüzde 4,1 artışla 6 milyon yolcu taşıdı.

        Şirket, arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini 2022 yılının yüzde 12,1 üzerine çıkardığı bu ayda toplam 6 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 80,4 doluluk oranına ulaştı.

        Toplam yolcu sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 6 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 79,9; iç hat doluluk oranı ise yüzde 84,8 olarak gerçekleşti.

        THY, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Kasım 2022 döneminde 2 milyon iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 11,2 artarak 2,2 milyon oldu.

        AKK, Kasım 2022 döneminde 16,2 milyar iken 2023'ün aynı döneminde yüzde 12,1 artarak 18,2 milyara ulaştı.

        THY'nin taşınan kargo ve posta hacmi Kasım 2022 döneminde 138,3 bin ton iken 2023'ün aynı döneminde yüzde 11 artarak 153,5 bin ton oldu.

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