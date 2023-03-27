THY Lusaka uçuşlarını yeniden başlattı

AA

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 26 Mart günü TK525 sefer sayısıyla Lusaka'ya düzenlenen ilk uçuş, Boeing 737-8 Max uçağı ile gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Afrika kıtasına en çok uçuş yapan şirket olduklarını vurguladı.

Bolat, "Bu sene kıtaları birleştirme ilhamımız ile kişileri ve dünyayı bir araya getirebilme çabamıza, Afrika'nın doğal yaşam turizmi açısından en önemli noktası olan Lusaka'yı ekliyoruz. Afrika kıtasında en çok noktaya uçan hava yolu şirketi olarak 62 destinasyona gerçekleştirdiğimiz seferler ile bu kıtaya verdiğimiz önemi gösteriyoruz. Türk Hava Yolları olarak uzakları yakınlaştırma mesajımıza devam ediyor; farklı kültürleri ve insanları birleştirme çabamızın gücümüze güç kattığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

THY'nin Lusaka uçuşları, Darüsselam aktarmalı olarak haftada iki frekans gerçekleşecek.

İstanbul'dan Lusaka'ya, tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 841,5 dolardan başlayan özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

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