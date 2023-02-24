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Anadolu Jet, Hitit yolcu hizmetleri servisini kullanacak

THY iştiraki AnadoluJet için Hitit’in rezervasyon ve biletleme hizmetleri servisini kullanacak. KAP'a yapılan açıklamaya göre Türk Hava Yolları tarafından, Hitit Bilgisayar'ın "Crane PSS" Yolcu Hizmetleri Sistemi çözümünün Hizmet Olarak Yazılım çerçevesinde sunulacağına ilişkin teklifi uygun buldu. Taraflar arasında sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

Giriş: 24.02.2023 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
THY iştiraki AnadoluJet için Hitit’in yolcu hizmetleri servisini kullanacak.
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Türk Hava Yolları (THY), AnadoluJet için rezervasyon ve biletleme hizmetleri için yerli teknoloji sağlayıcısı Hitit ile işbirliğine vardı. Sözleşme neticesinde Hitit’in ‘Crane PSS’ Yolcu Hizmetleri Sistemi çözümü AnadoluJet tarafından imza tarihinden itibaren 5 yıl kullanılacak. Konuyla ilgili KAP'ta yer alan duyuruya göre Türk Hava Yolları tarafından, Türk Hava Yolları Anadolujet markasının kullanımı amacıyla gerçekleştirilen "Passenger Service System (PSS) – (Yolcu Hizmetleri Sistemi) Projesi" ihalesine ilişkin olarak; ticari konularda rekabet gücünün kaybedilmemesi ve Hitit Bilgisayar'ın meşru çıkarlarının zarar görmesinin önlenmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesine istinaden konuyla ilgili içsel bilginin kamuya açıklanmasının süreç sonuna kadar ertelenmesine karar verildiği duyuruldu.

SÜRE 5 YIL

Duyurda Türk Hava Yolları tarafından, şirketin "Crane PSS" Yolcu Hizmetleri Sistemi çözümünün Hizmet Olarak Yazılım (Software as a Service – SaaS) çerçevesinde sunulacağına ilişkin teklifin uygun bulunduğu ve 23.02.2023 tarihinde taraflar arasında sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İhalenin kazanılması ve sözleşmenin imzalanması neticesinde sistem kurulumu için gereken hazırlık çalışmalarına başlanacağının belirtildiği açıklamada sözleşme süresinin, kurulumun tamamlanarak şirketin Yolcu Hizmetleri Sistemi çözümlerinin Türk Hava Yolları Anadolujet markası tarafından kullanılmaya başlanma tarihinden itibaren 5 (beş) yıl olacağı bildirildi.

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