Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.719,37 %-0,47
        DOLAR 35,1910 %0,30
        EURO 36,6193 %0,39
        GRAM ALTIN 2.953,27 %0,79
        FAİZ 43,45 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 32,88 %0,03
        BITCOIN 94.916,00 %-2,48
        GBP/TRY 44,1861 %0,37
        EUR/USD 1,0394 %0,30
        BRENT 72,53 %-0,48
        ÇEYREK ALTIN 4.828,58 %0,79
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY, Guinness Dünya Rekoru kırdı - İş-Yaşam Haberleri

        THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı

        Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma unvanını 2012 yılından beri elinde bulunduran Türk Hava Yolları (THY), bu başarısını Guinness Dünya Rekoru ile tescilledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY, Guinness Dünya Rekoru kırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        THY, "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu (Most Countries Flown to by an Airline)" ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

        THY'nin Şili'ye yaptığı ilk uçuşun ardından Santiago Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı'nda rekor sertifikası THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye takdim edildi.

        THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Guinness Dünya Rekorları yetkilileri ile THY yöneticilerinin katıldığı törende yaptığı konuşmada, bugün başlatılan en yeni rota olan Şili'nin başkenti Santiago'da olmaktan ve "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu" ünvanını burada almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Bu ayrıcalığa 10 yıldan fazla süredir sahip olan tek havayolu olarak, uçuş ağının gücünü gururla sergilediklerini dile getiren Ekşi, "Dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Guinness Dünya Rekorları MENA ve Türkiye Başkan Yardımcısı Talal Omar ise bugün, dünyayı birbirine bağlamaya olan kararlılığıyla havacılıkta vizyon ve mükemmelliği örnekleyen THY için seçkin bir dönüm noktasına imza attıklarını belirterek, "Bu olağanüstü başarı, diğer tüm havayollarından daha fazla uluslararası destinasyona ulaşarak küresel havacılık ortamındaki hayati rolünü teyit ediyor. THY'yi bu olağanüstü başarısından dolayı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        THY, yalnızca son 12 ayın aktif rotalarını yansıtan 120 ülkeye uçuşla rekor kırdı

        Guinness Dünya Rekorları'nın değerlendirme kriterlerine göre, THY, yalnızca son 12 ayın aktif rotalarını yansıtan 120 ülkeye uçuşla rekor kırdı. Bununla birlikte, geçici olarak askıya alınan rotalar ve bugün Şili'ye yapılan ilk uçuş dahil olmak üzere, Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı artık 131 ülkeyi kapsıyor.

        Bu rekor, THY'nin küresel havacılık sektöründeki liderliğini bir kez daha pekiştirirken, yeni rotalarla uçuş ağını genişletmeyi sürdüren bayrak taşıyıcı, dünyayı Türkiye üzerinden buluşturmaya devam ediyor.

        Amerika kıtasında hizmet verilen ülke sayısı 10'a yükseldi

        Yeni rota, THY'nin, Amerika kıtasında hizmet verdiği ülke sayısını 10’a yükseltmesi açısından da büyük önem taşıyor.

        REKLAM

        THY'nin bugün itibarıyla başlattığı seferler İstanbul'dan Santiago'ya, Sao Paulo aktarmalı olarak haftada 4 frekans olarak gerçekleştirilecek. Küresel uçuş ağına önemli katkı sağlaması beklenen Santiago hattıyla THY'nin Amerika kıtasındaki toplam destinasyon sayısı 26'ya yükseldi.

        THY misafirleri, 31 Mart 2025'e kadar İstanbul'dan Santiago'ya 1099 dolardan, Santiago'dan İstanbul'a ise 999 dolardan seyahat edebilecek. Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

        Yeni rota, Türkiye ile Şili arasındaki bağı güçlendiriyor

        Zengin tarihi, kültürel merkezleri ve eşsiz Andes Dağları manzarasıyla Santiago, dünyanın dört bir yanından seyahatseverler için cazip bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Yeni rota, yalnızca THY'nin uçuş ağını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ile Şili arasındaki bağı da güçlendiriyor.

        THY, misafirlerinin seyahatlerini daha konforlu hale getirmek adına geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Bu hizmetler arasında, 20 saat veya daha uzun aktarmalı bağlantılı uçuşlar için ücretsiz otel konaklaması sağlayan "Stopover Istanbul" ve 6-24 saat arasındaki aktarmalar için İstanbul'un tarihi güzelliklerini tanıtan ücretsiz rehberli "TourIstanbul" programı yer alıyor.

        THY'nin yeni rotası, Güney Amerika'ya erişimi kolaylaştırırken, Şili'nin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetmek isteyen misafirlere unutulmaz bir deneyim imkanı sunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Amazon çalışanlarından iş bırakma!
        Amazon çalışanlarından iş bırakma!
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        "Hacklensem de korkmam"
        "Hacklensem de korkmam"
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Habertürk Anasayfa