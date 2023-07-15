Ev sahibi olmak isteyenler tarafından THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimleri ne zaman yapılacak merak ediliyor. 2 Haziran 2023 tarihinde sona eren başvuruların ardından projeye başvuranlar 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin ödeme planlarını sorgularken kura çekimleri ile isim listesinin ne zaman açıklanacağını da öğrenmek istiyor. İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy projesine dair son gelişmeler.