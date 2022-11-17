THY'den gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı

DHA

Türk Hava Yolları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gaziler ile şehit veya gazi yakınlarının belge vermeden indirimli bilet almasına yönelik imzalanan protokolün uygulanmasına başlandı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.