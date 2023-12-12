Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.748,85 %0,26
        DOLAR 29,0245 %0,14
        EURO 31,3382 %0,31
        ALTIN 1.848,66 %0,11
        FAİZ 38,59 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 21,29 %-0,06
        BITCOIN 41.242,00 %0,15
        GBP/TRY 36,4674 %0,16
        EUR/USD 1,0791 %0,24
        BRENT 72,99 %-4,00
        ÇEYREK ALTIN 3.022,56 %0,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'den Ajet'e 5 uçak - İş-Yaşam Haberleri

        THY'den Ajet'e 5 uçak

        Türk Hava Yolları, iştirak şirketi olan Ajet'e 5 adet Boeing 737-800 tipi uçağı devretti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:33 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY'den Ajet'e 5 uçak
        ABONE OL
        ABONE OL

        THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz %100 iştirakimiz olan AJet Hava Taşımacılığı A.Ş'nin (AJet) Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başlayabilmesi için Ortaklığımız mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın ayni sermaye olarak AJet'e devredilmesine karar vermiştir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Büyükekşi ile Yerlikaya özel görüşüyor
        Büyükekşi ile Yerlikaya özel görüşüyor
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Habertürk Anasayfa