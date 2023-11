The Economist'ten 2024'ün şifreleri - İş-Yaşam Haberleri

The Economist'ten 2024'ün şifreleri - İş-Yaşam Haberleri

2023 yılının artık sonuna yaklaşılırken her yıl olduğu gibi dünyanın en saygın ekonomi yayınlarından olan The Economist yeni yıla ilişkin öngörü ve değerlendirmelerin yer aldığı 'The World Ahead' sayısını hazırladı ve kapağını yayınladı. Geçen yıllarda olduğu gibi bu özel sayının içeriği kadar kapağında yer alan mesajlar da hemen tartışma konusu oldu.

The World Ahead 2024 kapağı: ZELENSKİY'NİN ÜZERİNDEKİ KADIN SİLUETİ MERAK UYANDIRDI Kapakta yer alan çizimde üst tarafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yer aldı. Rusya-Ukrayna savaşını anlatan bu bölümde ikilinin arasında bir kum saati yer aldı. Bunun yanında Vladimir Putin'in üzerinde ABD eski başkanı ve 2024 seçimleri için aday adaylığını açıklayan Donald Trump'ın silueti yer aldı. REKLAM Trump daha önce Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı açıklamada ABD'nin savaşa daha az müdahil olması gerektiğini ve ateşkes için aracı olması gerektiğini savunmuştu. Bu sebeple kapakta Trump ile bağlantılı bir barış güvercini çizildiği tahmin ediliyor. Buna karşılık Zelenskiy'nin üzerinde yer alan siluetin kim olduğu ise tartışmalara yol açtı. Siluetler kum saatine ve aşağıda seçim sandığına bağlandığı için Zelenskiy'nin üzerindeki siluetin Trump'ın 2024 Başkanlık seçimlerindeki rakibine işaret ettiği ve bunun mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris olduğu iddia edildi. Ancak Harris'in saçını söz konusu çizimdeki gibi toplandığının pek görülmemesi görsele ilişkin merakı artırdı. Kapakta haber konularından birisi 'Avrupa harekete geçiyor: Ukrayna'yı Trump'tan korumak' oldu. Bu sebeple söz konusu kadın siluetinin Avrupalı bir politikacıya da ait olabileceği iddia ediliyor. YAPAY ZEKA VURGUSU Kapakta savaş süreciyle ilişkilendirilen kum saati görselin merkezinde yer alan seçim sandığıyla doğrudan bağlı olarak resmedildi. Bu da ABD seçimlerinin doğrudan savaş sürecini etkileyeceği beklentisini anlattı. Sandığın sol tarafında yapay zekadaki gelişmeler vurgulandı. Kapakta yer alan ana başlıklardan birisi de 'ChatGPT çalışıyor: Yapay zeka ciddi hale geldi' oldu. PARA BİRİMLERİNDE DÜŞÜŞ GRAFİĞİ The Economist kapağında merkezde yer alan sandığın sağında ise bir düşüş grafiğine yer verildi. Grafiğin etrafında ABD Doları, Euro, Sterlin ve Çin Yuanı'nın sembolleri yer aldı. Bu çizim beklenen ekonomik belirsizliklere işaret etti. İLAN EDİLMEMİŞ SOĞUK SAVAŞ Kapakta yer alan çizimin alt tarafında ise ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yer aldı. İkilinin birbirlerine arkalarını dönmüş şekilde çizilmesi dikkat çekerken kapakta yer alan ana haber başlıkları arasında 'Çok kutuplu bozukluk: İlan edilmemiş Soğuk Savaş' başlığı yer aldı. Bu The Economist'in ABD-Çin arasında adı konulmamış Soğuk Savaşın 2024'te daha fazla konuşulmasını beklediği anlamına geliyor. Kapakta Xi Jinping tarafında Çin'in son dönemde önemli bir atağa kalktığı elektrikli otomobil, Biden tarafında yenilenebilir enerji simgeleri yer aldı. ENERJİNİN YENİ JEOPOLİTİĞİ Önemli kapak konuları arasında 'Yeşil devler: Enerjinin yeni jeopolitiği' başlığı da yer aldı. Kapakta lityum bakır, nikel gibi elementleri temsil eden görseller elektrikli oto ve temiz enerji görsellerine bağlanırken; tüm bunlar da Avustralya ve Güney Amerika haritalarına bağlandı. Çin ve ABD Başkanlarının arsında Avustralya ve Güney Amerika resmedildi.