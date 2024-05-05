TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!

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TFF, birçok kulübün erkene alınmasını istediği seçimin tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı ve seçimli mali genel kurulun daha önce açıklandığı gibi 18 Temmuz'da düzenleneceğini duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları ile belirlenmiş, FIFA ve UEFA'ya bağlı uluslararası bir kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk futbolunun amir kurumu konumunu sürdürmeye devam edecektir.

Bazı kulüplerin sportif başarısızlıklarının tutarsız bahanesi olarak sporseverlerin önüne TFF'nin ve kurullarının atılma çabası, TFF'nin kurumsal yapısının zaafiyete uğratılmaya çalışılması Türk futboluna ihanet etmektir.

REKLAM Türkiye'deki futbol ailesinin her aşamada ve her şartta doğru bilgilenmesi için tüm şeffaflığımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Herhangi bir kulübümüzün ve kulüp başkanımızın kötü niyetli ve amacı Türk futbolunu değersizleştirmek olan bazı odakların manipülasyonlarına maruz kalmamaları için talep ettikleri her türlü desteği ve bilgiyi kendileriyle paylaşacağımızı da bilmelerini isteriz. Uzunca bir süredir bazı kulüp yöneticilerinin kişisel hırs, çıkar ve menfaatlerini millî menfaatlerin önünde tutarak aceleye getirmek istedikleri seçimli kongre ve imza süreci kulüplerimizin büyük çoğunluğunun sağduyulu tutumlarıyla amacına ulaşamamıştır. Daha önce de ilan ettiğimiz gibi TFF Seçimli Mali Genel Kurulu 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır. Bu süreçte Türk futbolunun ortak menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak son derece sorumlu davranan Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğuna tekrar teşekkür ederiz.

Bu açıdan özellikle Türk futbolunun içine sokulmaya çalışılan kaos ortamına hizmet etmemek ve hedefi dünya futbolunda söz sahibi olmak olan güzide kulüplerimizin saygıdeğer başkan ve değerli yöneticilerinin hiçbir yetkisi ve bilgisi olmayan bazı kaynakları referans almaması da büyük önem arz etmektedir. Zira gönül verdiği renkler birbirinden farklı olsa da ay-yıldızlı forma söz konusu olduğunda A Millî Takımımızla birlikte tek yürek olan milletimize duyduğumuz sorumluluğumuz gereği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası arifesinde Türk futbolunun amir kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun en önemli konsantrasyonu A Millî Takımımızın başarısı olacaktır.

REKLAM Saygılarımızla değerli kamuoyunun bilgilerine sunarız." NELER YAŞANDI? Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında sezon başından bu yana yaşanan krizlere bir yenisi de seçim kararıyla eklendi. Bazı kulüpler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet ederken karşı hamle olarak 18 Temmuz'da seçim kararı gelmişti. Büyükekşi TFF'si, 18 Temmuz'daki Mali Genel Kurul'u Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdiğini duyursa da kulüplerden buna şiddetli itirazlar geldi. Büyükekşi, Milli Takım'la EURO 2024'ü de görüp zaman kazanmayı isterken kulüpler ise sezonun bitimiyle birlikte hemen seçim yapılmasını talep ediyor.

NOTER HUZURUNDA İMZA SÜRECİ Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı Haberi Görüntüle Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor. KULÜPLER BİRLİĞİ NEDEN ERKEN SEÇİM İSTİYOR? Kulüpler, yaptıkları toplantıda haziranda erken seçim için gerekçelerini de oluşturdu. Yeni sezon için yapılacak hakem klasmanlarının yine görev süresi devam edecek olan mevcut MHK tarafından oluşturulacağı aktarılırken bu klasmanlara onay da 18 Temmuz'dan önce mevcut TFF tarafından verilecek.

Kulüpler 'Birlik' oldu Haberi Görüntüle Ayrıca transfer dönemi içerisinde Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebirlik Talimatı'nda yapılması gerekli değişikliklerin mevcut TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılması halinde yeni seçilecek yönetimin hareket alanının kısıtlanabilir. Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı! Haberi Görüntüle BÜYÜKEKŞİ KAPIYI KAPATTI! 20 DAKİKALIK GERGİN TOPLANTI Kulüpler Birliği’nin aldığı karar neticesinde oluşturulan diyalog heyeti, TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama Haberi Görüntüle Kulüpler Birliği heyetinin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı toplantı gergin bir havada geçti. Sadece 20 dakika süren görüşmede Mehmet Büyükekşi, kulüplerin erken seçim talebini kesin bir dille reddederken 18 Temmuz'u yineledi. Kulüpler Birliği bildirisinden rahatsızlığını dile getiren ve bunu bahane ederek müzakere yolunu kapatan Büyükekşi, hemen ardından yönetim kurulu üyeleri ile ayağa kalkıp toplantıyı bitirdi. Büyükekşi'nin tavırları heyet tarafından yadırgandı.

TFF, kulüplere kapıyı kapattı! Haberi Görüntüle İMZA TOPLAMA SÜRECİ HIZLANDIRILDI Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriyi hedef alan Mehmet Büyükekşi, bu bildirinin yayınlanmasını ileri sürerek müzakere yolunu kapatırken toplantıyı da 20 dakika sonunda birdenbire bitirerek salonu terk etmişti. Bu tavırları oldukça yadırganan Mehmet Büyükekşi için kulüpler imza toplama çalışmalarını yeniden hızlandırdı. REKLAM Yeterli imzalarda sona gelindi! Haberi Görüntüle TFF ile Kulüpler Birliği arasında erken seçim talebi nedeniyle ipler koparken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin erken seçim talebini reddetmesi ve 18 Temmuz tarihini yinelemesinin ardından harekete geçen kulüpler, imza toplama konusunda çok önemli mesafe kat etti. Kısa süre içinde pek çok isimden destek alan Kulüpler Birliği, imza sayısında da 136'ya ulaştı.

Şu ana kadar Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Samsunspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Pendikspor, Ankaragücü ve İstanbulspor'dan 7'şer imza gelirken Sivasspor ve Antalyaspor'da ise başkanlar imza verdi. Alt liglerde de sayı yükselmeye devam ediyor. İmza verenler arasında kulüplerin dışında TFF başkanlığına adaylığını açıklayan Servet Yardımcı, Abdullah Kiğılı, Ahmet Çakar ve bazı eski futbolcular da yer alıyor. REKLAM Kulüpler imzaları açıklayacak Haberi Görüntüle Süper Lig'de şu ana kadar imza vermeyen kulüpler ise Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Rizespor, Hatayspor, Kayserispor ve Alanyaspor oldu. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk TV'de katıldığı programda; imza sürecinin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladığını söylemişti. Öte yandan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ genel kurulun haziran ayında yapılması konusunda çağrı yapmıştı.

TFF'den seçim açıklaması! Haberi Görüntüle TFF'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA Türkiye Futbol Federasyonu, yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Seçim tarihinin erkene çekilmesi talebi üzerine tepki gösteren TFF, yazısında 5 başlığa yer verdi. Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetimi olarak tüm mesaimizi ve enerjimizi Türk Millî Futbol takımının başarısı için harcayacak ve bazı kulüplerimizin yöneticilerinin düştüğü hatalara düşmeyeceğiz. 18 Temmuz 2024 tarihine kadar görevimizin başında olduğumuzu bir kez daha Türk Futbol Kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ali Koç'tan sert sözler! Haberi Görüntüle ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA: TFF BAŞKANI, TÜRK FUTBOLUNDAKİ KAOTİK ORTAMI DERİNLEŞTİRİYOR Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, TFF'nin 18 Temmuz'da düzenleyeceği seçimle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözlerle yüklenen Ali Koç, "Çok yanlış yolda gidiyorsunuz. Türk futbolundaki kaotik ortamı daha da derinleştiriyorsunuz. Güven zedelenmesi yaşandı. Tekrar seçildiğinizi var sayalım, kulüplerin nasıl başkanı olacaksınız?" dedi