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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mehmet Büyükekşi kulüplere kapıyı kapattı! TFF ile kulüpler arasında 20 dakikalık gergin toplantı - Futbol Haberleri

        Mehmet Büyükekşi kulüplere kapıyı kapattı! TFF ile kulüpler arasında 20 dakikalık gergin toplantı

        Kulüpler Birliği heyetinin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı toplantı gergin bir havada geçti. Sadece 20 dakika süren görüşmede Mehmet Büyükekşi, kulüplerin erken seçim talebini kesin bir dille reddederken 18 Temmuz'u yineledi. Kulüpler Birliği bildirisinden rahatsızlığını dile getiren ve bunu bahane ederek müzakere yolunu kapatan Büyükekşi, hemen ardından yönetim kurulu üyeleri ile ayağa kalkıp toplantıyı bitirdi. Büyükekşi'nin tavırları heyet tarafından yadırgandı

        Giriş: 22.04.2024 - 21:48 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:50
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        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
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        Kulüpler Birliği’nin aldığı karar neticesinde oluşturulan diyalog heyeti, TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Toplantıda heyete başkanlık eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım eşlik etti. İşte kritik toplantıda yaşananlar...

        GERGİN ORTAMDA 20 DAKİKA: HEYET ERKEN SEÇİM TALEBİNİ İLETTİ

        Gergin bir ortamda geçen toplantı, beklenenden çok kısa sürdü. 20 dakikalık görüşmede Dursun Özbek başkanlığındaki Kulüpler Birliği heyeti, haziran ayının ilk haftası için erken seçim talebini tüm gerekçeleriyle bir kez daha yineledi. Heyet, 18 Temmuz tarihini kulüplerin kabul etmediğini ve müzakere yoluyla bu konunun çözülmesini talep etti. Heyet ayrıca, Kulüpler Birliği'nin duyurduğu bildirinin de tüm başkanların onayından geçtiğini de belirtti.

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        BÜYÜKEKŞİ BİLDİRİYİ BAHANE ETTİ: MÜZAKEREYE KAPATTIK

        Bu açıklamalar sonrası söz alan başkan Mehmet Büyükekşi, kısa sürede yayın ihalesi, yabancı kontenjanı ve harcama limitleri konusunda çözümler ürettiklerini belirtip yönetimini savundu. Büyükekşi, 18 Temmuz'u Avrupa Şampiyonası'nın ardından en yakın tarih olduğu için tercih ettiklerini ifade eden Büyükekşi, Kulüpler Birliği'nin duyurduğu bildirinin ardından yönetim kurulu olarak toplandıklarını ve 18 Temmuz tarihini müzakereye kapattıklarını söyledi. Büyükekşi'nin müzakere yolunu bildiriyi öne sürerek kapatması, Avrupa Şampiyonası'nda da federasyonun başında olmak için bir bahane olarak yorumlandı.

        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
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        "YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLER İMZA TOPLUYOR"

        Kulüpler Birliği ortamın daha da gerginleşmeden müzakere yoluna gidilmesini yinelese de gergin tavırları dikkat çeken Büyükekşi, bir kez daha "Her türlü müzakereye kapalıyız" dedi. Büyükekşi ayrıca kulüplerde yetkili olmayan kişilerin imza topladığını savundu.

        Kulüpler 'Birlik' oldu
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        ADAYLIK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ, TOPLANTIYI TERK ETTİ

        Kulüpler Birliği heyetinden son olarak gelen "Aday olacak mısınız?" sorusunu "Bugünün konusu değil diyerek geçiştiren Büyükekşi, sonrasında ise yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ayağa kalkarak toplantıyı birden bire bitirdi ve salonu terk etti. Büyükekşi'nin tavırları Kulüpler Birliği heyeti tarafından yadırgandı. Bu toplantının ardından Kulüpler Birliği'nin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

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