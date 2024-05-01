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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İmza sayısı 140'ı buldu! Kulüpler imzaları basınla paylaşacak - Futbol Haberleri

        İmza sayısı 140'ı buldu! Kulüpler imzaları basınla paylaşacak

        Kulüpler Birliği'nin TFF'nin erken seçime gitmesi için topladığı imzalarda sayı 140'a ulaştı. Kulüpler yarın düzenleyecekleri basın toplantısında noter huzurunda toplanan ıslak imzaları basınla paylaşacak

        Giriş: 01.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:40
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        Kulüpler imzaları açıklayacak
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        TFF ile Kulüpler Birliği arasında erken seçim talebi nedeniyle ipler koparken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin erken seçim talebini reddetmesi ve 18 Temmuz tarihini yinelemesinin ardından harekete geçen kulüpler, imza toplama konusunda çok önemli mesafe kat etti. Kısa süre içinde pek çok isimden destek alan Kulüpler Birliği, imza sayısında da 140'a ulaştı.

        BASINLA DA PAYLAŞILACAK

        TFF'ye yakın kaynaklar, kulüplerin hedeflenen imza sayısından geride olduğunu ileri sürse de bu konuda yarın çok önemli bir toplantı da gerçekleşecek. 140 imzaya ulaşan kulüpler, yarın 15.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Kulüpler Birliği, toplantıda noter huzurunda ıslak imzalı belgeleri basınla paylaşacak. Bu toplantı kulüplerin TFF ile yaşadıkları soğuk savaşta bir anlamda gövde gösterisi de olacak.

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        İPLER RİVA'DAKİ DİYALOG TOPLANTISINDA KOPMUŞTU

        TFF ile kulüpler arasında erken seçim nedeniyle gerilen ipler, geçtiğimiz hafta diyalog heyetinin yaptığı son görüşmeyle kopmuştu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek liderliğindeki heyette Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yer alırken gergin bir havada geçen görüşmede TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin erken seçim ve bu konuda diyaloğun sürdürülmesine yönelik çağrısını kesin bir dille reddetmişti.

        BİLDİRİYİ ÖNE SÜRDÜ, 20 DAKİKADA TERK ETTİ

        Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriyi hedef alan Mehmet Büyükekşi, bu bildirinin yayınlanmasını ileri sürerek müzakere yolunu kapatırken toplantıyı da 20 dakika sonunda birdenbire bitirerek salonu terk etmişti. Bu tavırları oldukça yadırganan Mehmet Büyükekşi için kulüpler imza toplama çalışmalarını yeniden hızlandırdı.

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        İMZALARDA SON DURUM

        Şu ana kadar Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Samsunspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Pendikspor, Ankaragücü ve İstanbulspor'dan 7'şer imza gelirken Sivasspor ve Antalyaspor'da ise başkanlar imza verdi. Alt liglerde de sayı yükselmeye devam ediyor. İmza verenler arasında kulüplerin dışında TFF başkanlığına adaylığını açıklayan Servet Yardımcı, Abdullah Kiğılı, Ahmet Çakar ve bazı eski futbolcular da yer alıyor.

        İMZA VERMEYEN KULÜPLER BELLİ OLDU

        Süper Lig'de şu ana kadar imza vermeyen kulüpler ise Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Rizespor, Hatayspor, Kayserispor ve Alanyaspor oldu. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk TV'de katıldığı programda; imza sürecinin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladığını söylemişti. Öte yandan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ genel kurulun haziran ayında yapılması konusunda çağrı yapmıştı.

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