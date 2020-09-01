Elon Musk'ın CEO'luğunu yürüttüğü elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri dün yüzde 12.57 yükseldi. Böylece Tesla'nın değeri sadece 1 günde 64 milyar dolar artarak 476 milyar dolara yükseldi. Tesla böylece 451 milyar dolarlık Visa'yı geride bırakarak ABD'nin en değerli 7. şirketi konumuna yükseldi.
2010 yılında 1.9 milyar dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilen Tesla 64 milyar dolarlık piyasa değerine ancak 2019 yılında ulaşmıştı. Yani firma yaklaşık 9 yıllık yükselişini artık 1 günde yakalar oldu.
Tesla hisseleri son 3 ayda yatırımcısına yüzde 200 kazandırdı. 2020 genelinde ise yüzde 462 yükseldi. Bu seneki yükselişte dünya genelinde elektrikli araçlara giderek artan ilgi ve Tesla'nın beklenenden iyi gelen satışları etkili oldu.
HİSSELER 5'E BÖLÜNDÜ
Ancak 11 Ağustos'tan bu yana yaşanan yüzde 80'lik, dün yaşanan yüzde 12.57'lik yükselişte hisse bölünmesi etkili oldu. Teslay yönetimi 11 Ağustos'ta firmanın hisselerinin 5'e bölünmesine karar verdi ve bu karar dün itibarıyla uygulamaya kondu. Cuma günü elinizde 1 Tesla hissesi varsa bu dün 5 hisseye yükseldi. Tek bir değeri de böylece 5'e bölündü. Bu sebeple cuma günü 2.220 doların üzerinde işlem gören hisseler dün güne 444 dolardan başladı ve günü 498 dolardan kapattı.
Bu bölünme kararı hisseleri küçük yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmek için alındı. Analistler halihazırda ABD'de rekor düzeyde seyreden borsa endekslerinin yarattığı moralle bu bölünmenin yarattığı 'hisse ucuz' psikolojisinin birleşiminin dünkü yükselişi getirdiğini belirtti.
SERVETİNE SERVET KATTI
Bu arada Elon Musk'ın serveti de Tesla hisselerindeki yükselişin etkisiyle dün sadece bir günde 104 milyardan 115 milyar dolara yükseldi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Elon Musk şu anda dünyanın en zengin 3. insanı konumunda bulunuyor.
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