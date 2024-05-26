Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı
Meteoroloji'nden yapılan tahminlere göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda yağışların Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli olacağı belirtilerek ani sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
KUVVETLİ RÜZGÂRA DİKKAT
Ayrıca rüzgârın, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi.
Fotoğraf: AA