Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. REKLAM İstanbul Güneşli 23° Ankara Kısmen Güneşli 23° İzmir Yağmurlu 28° Antalya Parçalı bulutlu 26° Trabzon Yağmurlu 20° Bursa Parçalı bulutlu 22° Adana Parçalı Bulutlu 28° Diyarbakır Sağanak Yağış 26° Gaziantep Güneşli 25° Ağrı Sağanak Yağış 16° ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGÂRA DİKKAT Ayrıca rüzgârın, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi. Fotoğraf: AA