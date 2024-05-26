Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
Diyarbakır'da dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında bir depoya yıldırım düştü. Çıkan yangında ise 20 milyon liralık zarar oluştu
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Diyarbakır'da yıldırımın düştüğü depoda çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
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DHA'nın haberine göre inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda, yaklaşık 20 milyon TL'lik zarar oluştu.
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Diyarbakır'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoya saat 01.00 sıralarında yıldırım düştüğü ve yangın çıktığı ihbarı yapıldı.
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İhbarla bölgeye İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yangın 3 saatlik müdahale ile söndürülürken, depoda yaklaşık 20 milyon TL'lik zarar olduğu belirtildi.
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