Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
Hatay'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Gece saatlerinde yaşanan tablonun ardından bazı bölgelerde mahsur kalan 70 kişinin kurtarıldığı açıklandı
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Hatay'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sokak ve caddeler su altında kalırken, mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı.
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DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Hatay'da, gece saatlerinde sağanak etkili oldu.
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Antakya ve Defne ilçelerinde yollar su altında kaldı. Su basan konteynerlerdeki vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Arsuz-Çevlik arasındaki yolda çökme meydana gelirken, Tarihi Uzun Çarşı'da su baskını oluştu.
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AFAD ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de sahaya inerek çalışma başlattı.
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Kamu kurumlarına ait 292 araç ve 697 personel, olumsuzluklara müdahale etti. Bulundukları yerde mahsur kalan 70 kişi, görevliler tarafından kurtarıldı.
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Sağanak sabah saatlerinde etkisi yitirirken, sokak ve caddelerdeki su tahliye edildi. Bazı bölgelerde ise tahliyenin sürdüğü bildirildi.
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