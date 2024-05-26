Doktoru gasp edip başından vurdular!

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En çok zorlanılan cinayet dosyalarında, katil ile maktulün birbirlerini tanımaması yer alır. Eğer bir cinayet vakasında, katile ait parmak izi veya DNA da yoksa soruşturmada dijital verilerden yararlanılır. Yani maktul ile katil arasında teknik olarak yapılan dijital bir görüşme olayın çözümünü sağlayabilir. Eğer bu dijital veri yoksa o zaman cinayetin çözülmesi çok zorlaşır. İşte burada sokak polisliğinin yöntemi araya girer. Yetenekli polisler, farklı yöntemlerle yaptıkları çalışmalarla katile uzanacak bir ipucunu mutlaka bulur. İşte bu olaylardan biri de 2003 yılında İstanbul’da yaşandı.

TRAFİK POLİSLERİ CESET BULDU

Tarih yaprakları 20 Şubat 2003’ü gösteriyordu. Başakşehir’de Olimpiyat Stadyumu çevresinde öğle saatlerinde devriye gezen trafik polislerinin dikkatini boş arazide kıvrılarak yatmış hareketsiz bir kişi çekti. Araçtan 50 metre ileride duran görüntüye giden polis ekipleri tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. Karşılarında elleri ve ayakları domuz bağıyla bağlanmış bir erkek cesedi bulunuyordu.

O dönem soruşturmaya bakan cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram ayrıntıları Habertürk’e anlattı REKLAM CİNAYET MASASI YÖNLENDİRİLDİ Trafik polisi hemen kendi kanalında haber merkezine durumu iletti. Kısa bir süre sonra İstanbul Emniyeti'nin ikinci ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu telsiz kanalı hareketlendi. Haber merkezi hemen olay yerine ekipleri yönlendirdi. İYİ GİYİMLİ BİRİYDİ Bölgeye ayrıca ilçe ekipleri de gitti. O sırada olayla ilgili birimler gelene kadar trafik polisi cesedin başında durdu. Ekipler olay yerinde çalışmaya başlarken cinayet uzmanı Mustafa Bayram da incelemelerde bulunuyordu. Bulunan cesedin üzerinde herhangi bir kimlik yoktu. Üzerindeki kıyafetler düzgündü ve iyi giyimli biriydi. 35-40 yaşlarındaki erkek cesedinin elleri ve kolları bağlanmıştı. SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ Bayram, maktulün silahla öldürdüğünü ve olay yerinde iki boş kovan bulunduğunu belirterek “Maktulümüz kafasına sıkılan kurşunla öldürülmüştü. Elleri ve kolları bağlı domuz bağı şeklinde bağlanarak bırakılmıştı. Tabi domuz bağı yöntemi o dönem bir terör örgütünün öldürme şeklini gösteriyordu. Ancak kurbanın bir terör mü yoksa adli o bir olaya kurban mı gittiğini öğrenmemiz lazımdı. Eğer bir terör olayı ise dosyayı terör şubeye teslim etmemiz gerekiyordu. Ancak gördüğümüz görüntü bize terör olayını göstermiyordu. Dikkatler başka yöne çekilsin diye bu amaçla yapıldığını düşündük” dedi. REKLAM KAYIP BAŞVURULARINDAN BİR ŞEY ÇIKMADI Öldürülen kişinin olay yerinde fotoğrafları çekildi. Üstündeki kıyafetlere kadar tüm notlar alındı. Cinayet soruşturmalarında her zaman ana temel maktulün kimliğinin belirlenmesidir. Bayram, cinayet masası olarak bu tür olaylarda kayıp başvurularına baktıklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Kayıp başvurularına baktık. Ancak cesedi bulduğumuz eşkale uygun bir kayıp yoktu. Bulunan cesedin bir günlük olduğunu düşünüyorduk. Muhtemelen birkaç gün içinde bir başvuru olacağını düşündük. Önce maktulün kim olduğunu sonra da ilişkilerine bakarak kim tarafından neden öldürüldüğünü tespit edecektik.”

2 GÜN SONRA DOKTOR OLDUĞU TEŞHİS EDİLDİ Ölen kişinin parmak izinden de bir sonuç çıkmamıştı. Bu, öldürülmüş bulunan kişinin sabıkasız olduğu anlamı taşıyordu. O dönem parmak izleri sadece sabıka kaydı tutulan kişilerin parmak izleriyle karşılaştırılıyordu. Cinayet uzmanı Bayram, 2 gün sonra önemli bir gelişme yaşandığını belirterek “2 gün sonra bir kayıp başvurusu yapılan kişinin eşkali bizim maktulün eşkaline uyuyordu. Kayıp bir doktor için başvuru yapıldı. Doktorun kardeşi, Adlı Tıp Kurumu’na götürülüp cesedi teşhis etti. Öldürülen kişi doktor çıktı. Bu bizim için çok önemliydi” dedi. ARACI BULUNDU Hemen kimliği belirlenen doktorun profili çıkarıldı. Cinayet masası, doktorun en son kimlerle görüştüğünü veya bir düşmanı var mı yok mu araştırmaya başladı. Elde edilen bilgilere göre, doktorun iş yerinden aracı ile çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Doktorun aracı da kayıptı. Kimliği tespit edildikten bir gün sonra Büyükçekmece’de terk edilmiş bir araç bulundu. Aracı incelediklerini belirten Bayram şöyle devam etti: “Bulunan bu araç doktora aitti. Olay yeri inceleme ekipleri araç içinde parmak izi veya herhangi bir bulgu var mı yok mu bir çalışma yaptı.” REKLAM PARMAK İZİ KİMSEYLE UYUŞMADI Yapılan çalışmalarda doktorun, çalıştığı hastanede ve çevresinde çok sevilen bir kişi olduğu öğrenildi. Maddi durumu iyi olmayan birçok hastasından muayene parası bile almıyordu. Çevresinde kendisine husumet besleyen kimse de yoktu. Peki bu doktor kim tarafından neden öldürülmüştü? Bu soru çok merak ediliyordu. Bayram, araçta bulunan parmak izlerinin incelemeye gönderildiğini söyleyerek, “O parmak izlerinde de bir karşılaştırma çıkmadı. Karşımızda sabıkası olmayan zanlı bulunuyordu. Doktorun son görüşmelerine baktık. Şüpheli kimse yok. Katil ile maktul arasında bir bağlantı yoksa o zaman gasp amaçlı kaçırılıp öldürülmüş olabileceğini düşündük" şeklinde konuştu. GERİDE İKİ BOŞ KOVAN VARDI Yapılan tüm çalışmalarda doktorun çevresinde şüpheli kimseyle karşılaşmayan cinayet uzmanlarının ellerindeki tek delil iki boş kovandı. O zaman bu boş kovanlarının kullanıldığı silahı bulmaktan başka çare yoktu. Çünkü katil zanlısının kim olduğu belli değildi. En azından olayda kullanılan silah bulunursa katile gidilebilecekti. İSTANBUL ÇEMBERE ALINDI Katilin kullandığı silahın ruhsatsız silah olduğunu anlatan cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, soruşturmayı genişlettiklerini söyledi. Bayram şöyle devam etti: “Biz katil ya da katillerin İstanbul’da başka bir olay daha gerçekleştirmek isteyeceklerini düşündük. Olayda kullanılan silah şüphelilerin belinden çıkabilirdi. Öyle düşünüyorduk. Bu yüzden tüm İstanbul’da yol uygulaması başlattık. Uygulamalarda ele geçirilen ruhsatsız silahlar incelemeye alınmaya başlandı.” REKLAM İKİ ASKER KAÇAĞI Yapılan bu uygulamalarda Bahçelievler’de şüpheli görülen iki kişi kontrol amaçlı durduruldu. Yapılan incelemede, iki şüphelinin kullandığı aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ve şüphelilerden birinde de ruhsatsız tabanca bulundu. Bu iki kişinin durumlarının dikkatlerini çektiğini belirten Bayram, hemen harekete geçerek bu iki kişiyi sorgulamak ve incelemek üzere gözaltına aldıklarını belirtti. Kısa bir inceleme sonrası iki şüphelinin birinin sahte kimlik kullandığı ve ikisinin de aynı zamanda firari askerler olduğu belirlendi. PROFİLLERİ KATİLE UYUYORDU Cinayet masasında iki kişiyi sorgula aldıklarını anlatan Bayram şöyle devam etti: “İkisi de Marmaris’te askerlik yapıyorlarmış. İzne birlikte çıkmışlar ve gezmek için İstanbul’a gelmişler. İzinleri dolunca da birliğe geri dönmemişlerdi. İstanbul’da bir suça karışmışlar ki geri gitmemişlerdi. Zaten kullandıkları araçları çalıntı çıktı. Bunların profili şunu gösteriyordu. İstanbul’a gelip gezerken, paraları bitmişse hırsızlık ve gasp yapmışlardır. Doktorun cüzdanında para yoktu parası kartları alınmıştı. Bunlar o katil profiline uyuyordu.” KRİMİNAL SONUÇ SİLAH BU DEDİ Ele geçirilen tabanca incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Yapılan inceleme sonucu ele geçirilen silahın, Başakşehir’de öldürülen doktorda kullanılan tabanca olduğu tespit edildi. Boş kovanlar ele geçirilen silahla uyuşmuştu. Bayram, bu sonuçtan sonra şüphelileri yeniden sorguya aldıklarında cinayetin çözüldüğünü belirtti. MERTER’DEN KAÇIRDILAR İki sanığın da soruşturma sonucu, Marmaris'teki birliklerinden 20 gün izin alarak İstanbul'a geldikleri belirlendi. İki şüpheli, izinlerini 'paralı ve arabalı' geçirmek için cinayeti işlediklerini söyledi. Ortaya çıkan detaylara göre şüpheliler, cinayet akşamı doktoru Merter'de bir bankamatikten para çekerken gördü. Paralı olduğunu düşündükleri doktoru silah tehdidiyle aracına binerek kaçırdı. PARASI VE ARACINI ALIP ÖLDÜRDÜLER Kaçırdıkları doktorun elleri ve kollarını bağlayarak üzerindeki tüm parasını gasp eden zanlılar, daha sonra doktorun kafasına iki el ateş ederek öldürdü. Geriye iz bırakmamak için, cesedi Olimpiyat Stadı yolundaki bir kanala attılar. Gasp ettikleri doktorun aracıyla da Büyükçekmece’ye kadar gittiler ve aracı orada bırakıp, başka bir araç çaldılar. POLİSİN DİKKATİ OLAYI ÇÖZDÜ O dönem çok konuşulan bu cinayeti, kısa sürede çözen cinayet masasının dedektifleri, önemli bir başarıya da imza atmıştı. Boş kovandan yola çıkarak, cinayeti çözen cinayet uzmanı Mustafa Bayram ve ekibi birçok cinayet dosyasını çözen önemli ekipler arasında yer aldı. Fotoğraf: AA