Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında mucize peşinde! Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan sarı-lacivertliler, küme düşen rakibi karşısında 3 puanı alıp Konya'dan gelecek haberi bekleyecek. Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda aynı saatte başlayacak Konyaspor - Galatasaray maçında ezeli rakibinin yenilmesi halinde 20. şampiyonluğuna ulaşıp 4. yıldızını takacak. Kritik müsabaka öncesinde İsmail Kartal da tüm hesaplarını 3 puan üzerine yaptı. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i ve son gelişmeler...
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam İstanbulspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
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Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti.
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Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.
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10 EKSİK VAR
Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 10 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic bu maçta forma giyemeyecek.
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BONUCCI EMEKLİ OLACAK
Fenerbahçe'nin İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini bu akşam noktalıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal ve oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde Bonucci’ye veda etti.
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Kartal ve futbolcular, imzaladıkları Fenerbahçe formasını İtalyan oyuncuya hediye etti. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan 37 yaşındaki Bonucci, sarı-lacivertli takımın İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmayla aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak.
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- 7
MUHTEMEL 11
LIVAKOVIC
- 8
MERT MÜLDÜR
- 9
BECAO
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- 10
ÇAĞLAR
- 11
FERDİ
- 12
FRED
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- 13
SZYMANSKI
- 14
TADIC
- 15
KING
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- 16
DZEKO
- 17
SERDAR DURSUN