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        Haberler Ekonomi Teknoloji Tesla, beklentileri karşılamadı - Teknoloji Haberleri

        Tesla, beklentileri karşılamadı

        ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 artmasına karşın beklentilerin altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 20:47 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:47
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        Tesla, beklentileri karşılamadı
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        Tesla, geçen yılın son çeyreği ve 2024 geneline ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı.

        Buna göre, şirket geçen yılın dördüncü çeyreğinde 459 bin 445 araç üretti. Tesla, 2023'ün son çeyreğinde 494 bin 989 araç üretmişti.

        Tesla'nın 2024'ün son çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise yıllık bazda yüzde 2 artarak 495 bin 570 oldu.

        Piyasa beklentisi, şirketin bu dönemde 504 bin 770 araç teslim ettiği yönündeydi. Tesla, 2023'ün aynı döneminde 484 bin 507 araç teslim etmişti.

        ŞİRKETİN ÜRETİMİ DE TESLİMATI DA AZALDI

        Tesla'nın geçen yıl genelinde ürettiği araç sayısı yüzde 4 azalışla 1 milyon 773 bin 443'e geriledi. Şirket bir önceki yıl 1 milyon 845 bin 985 araç üretmişti.

        Şirketin 2024'te teslimatını yaptığı araç sayısı ise yüzde 1 azalışla 1 milyon 789 bin 226 olurken, Tesla ilk kez yıllık teslimatlarında azalış bildirdi. Tesla, 2023'te 1 milyon 808 bin 581 otomobil teslim etmişti.

        Tesla'nın hisselerindeki kayıp da yıllık teslimatlarda azalış bildirilmesi sonrası yüzde 7'ye yaklaştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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