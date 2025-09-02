Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.275,35 %-0,04
        DOLAR 41,1599 %0,10
        EURO 47,9289 %-0,55
        GRAM ALTIN 4.609,53 %0,27
        FAİZ 39,03 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 53,62 %-0,49
        BITCOIN 110.247,00 %1,26
        GBP/TRY 55,0900 %-1,11
        EUR/USD 1,1637 %-0,63
        BRENT 69,43 %1,88
        ÇEYREK ALTIN 7.536,58 %0,27
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tersanelere rekabet soruşturması - İş-Yaşam Haberleri

        Tersanelere rekabet soruşturması

        Rekabet Kurulu, tersanecilik sektöründe faaliyet gösteren 33 teşebbüs, 2 teşebbüs birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 14:06 Güncelleme: 02.09.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tersanelere rekabet soruşturması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, tersanecilik sektöründe yürütülen ön araştırmanın tamamlandığı belirtildi.

        Elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler sonucunda sektörde rekabetin kısıtlandığına dair şüphelerin ciddi olduğunun tespit edildiği, bu çerçevede Kurulca 33 teşebbüs, 2 teşebbüs birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

        Açıklamada, soruşturmanın kapsamına ilişkin şunlar kaydedildi:

        "Soruşturma kapsamında ilgili teşebbüslerin iş gücü piyasasında rekabete hassas nitelikte bilgi paylaşımında bulunmaları, çalışan ücretlerini birlikte belirlemeleri, çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmaları, bu tür anlaşmaların kurulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırıcı davranışlarda bulunmaları olarak özetlenebilecek eylemlerinin kapsamlı biçimde incelenmesi öngörülüyor. Türkiye'de stratejik öneme sahip sektörlerden biri olan tersanecilik alanında yürütülen bu soruşturma, sektördeki iş gücü piyasasının işleyişi ve rekabetçi ortamın korunması bakımından önem taşımaktadır."

        Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Putin: Kimseye saldırma niyetimiz yok
        Putin: Kimseye saldırma niyetimiz yok
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Habertürk Anasayfa