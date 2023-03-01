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Haberler İş-Yaşam

Temsa İş Makinaları Japon Marubeni'ye geçti

Japonya merkezli Marubeni Corporation, Temsa İş Makinaları’ndaki yüzde 90’lık hissesini yüzde 100’e çıkarttı. Bu hisse devrinin ardından Temsa İş Makinaları’nın ticari unvanı Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. olarak değiştirildi

Giriş: 01.03.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
Temsa İş Makinaları Japon Marubeni'ye geçti
HABERTURK.COM

Temsa İş Makinaları’nın yüzde 49’luk hissesini 2014 yılında alan ve 2019 yılında yüzde 90’a çıkaran Marubeni Corporation, 2023 Şubat ayı itibarıyla hisse devir sürecini tamamlayarak şirketteki payını yüzde 100’e çıkarttı.

Hisse devrinin tamamlanması sonrasında Temsa İş Makinaları, ticari unvanını Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. olarak değiştirdi.

Komatsu, Volvo Trucks, Dieci, Crown, Komatsu Joy ve Montabert markalarının distribütörlüğünü yürütmekte olan şirket ayrıca kiralama ve Platinum Used markası ile iş makinaları ve forkliftlerin ikinci el alım-satım hizmeti veriyor.

İlk olarak 1983 yılında Komatsu distribütörlüğü ile faaliyetlerine başlayan firma, sırası ile 2010 yılında İtalyan teleskopik yükleyici üreticisi Dieci, 2017 yılında dünyanın önde gelen ağır ticari araç markası Volvo Trucks, Amerika merkezli forklift ve depo ekipmanları markası Crown ve son olarak 2022 yılında ise yer üstü maden makinaları Komatsu Joy ile Montabert kırıcılarının distribütörlüklerini üstlenerek faaliyet alanın genişletti.

İstanbul Genel Müdürlüğü, Gebze ve Ankara’daki teknik merkezleri, Hadımköy Volvo Trucks Center ve Adana’daki kova ve ataşman üretim merkezleri ile toplam 5 noktada 240 çalışan ile hizmet veren firma ayrıca, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’da 50’den fazla yetkili satıcı ve servis noktasını bünyesinde bulunduruyor.

1858 yılında kurulan Japonya merkezli Marubeni Corporation'ın, 68 ülkede 136 yerleşkesi, toplam 453 konsolide şirketinde 45 binden fazla çalışanı bulunuyor.

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