Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.663,41 %-1,17
        DOLAR 34,1759 %0,02
        EURO 38,2745 %0,30
        GRAM ALTIN 2.898,09 %-0,76
        FAİZ 41,04 %-0,58
        GÜMÜŞ GRAM 34,32 %-1,31
        BITCOIN 64.082,00 %-2,66
        GBP/TRY 45,7853 %0,11
        EUR/USD 1,1188 %0,23
        BRENT 71,70 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 4.738,38 %-0,76
        Haberler Ekonomi Enerji Temmuzda petrol ithalatı yükseldi - Enerji Haberleri

        Temmuzda petrol ithalatı yükseldi

        Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, temmuzda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,15 artarak 4 milyon 335 bin 611 ton oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:50 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol ithalatında artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 8,19 artarak 2 milyon 615 bin 90 ton olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 1,33 azalışla 1 milyon 250 bin 26 tona geriledi.

        İthalatın kalan kısmını, havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

        Böylece toplam ithalat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,15 artarak 4 milyon 335 bin 611 ton oldu.

        En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 582 bin 473 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 387 bin 115 tonla Irak ve 214 bin 847 tonla Kazakistan izledi.

        REKLAM

        Öte yandan, yurt içi benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,87 artarak 461 bin 469 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 11,91 azalarak 2 milyon 338 bin 59 tona düştü.

        Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 8 azalarak 2 milyon 967 bin 659 ton olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,86 artarak 538 bin 318 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 48,4 artışla 165 bin 177 tona yükseldi.

        Benzin türleri ihracatı yüzde 66,7 artarak 13 bin 219 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 33,3 azalarak 31 bin 19 ton oldu.

        Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 13,5 artışla 1 milyon 145 bin 231 tona yükseldi.

        Motorin türleri üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,33 artarak 1 milyon 355 bin 874 tona çıktı.

        Benzin türleri üretimi yüzde 6,26 artarak 471 bin 173 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 10,32 artarak 620 bin 238 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 48,9 artışla 141 bin 10 ton olarak hesaplandı.

        Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 3,5 artarak 3 milyon 264 bin 777 tona çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Arama çalışmalarında son durum
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Arama çalışmalarında son durum
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa