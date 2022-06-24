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Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı hesaplaması

Haziran ayının son günleri yaşanırken Temmuz ayı kira artış oranı aramaları sıklaştı. Temmuz ayında kira sözleşmesini yenilecek olan vatandaşlar "Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyorlar. Kira artış oranı her ay TÜİK tarafından açıklanan son 12 ayın tüketici fiyat endeksine (TÜFE'ye) göre belirleniyordu. Son aylarda enflasyon oranlarının yükselmesiyle yeni kira düzenlemesi getirildi. İşte Temmuz kira artış oranı 2022 hakkında merak edilenler haberimizde...

24.06.2022 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Enflasyon oranları her ay bir önceki aydan yüksek açıklanmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon oranlarını bahane ederek bazı ev sahiplerinin her ay açıklanan kira artış oranının üzerinde kira artışı yaptığı haberleri gündemdeydi. Kiracıların mağduriyetini önlemek adına yeni kira düzenlemesi getirildi. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek düzenleme ile kira artış oranı sabitlendi. İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...

  • YENİ KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK? 

    Bakan Bozdağ, yeni kira düzenlemesini ilişkin de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu’na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu’na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. 

    Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur" ifadelerini kullandı.

  • "YÜZDE 25'İN ÜSTÜNDE BİR RAKAM OLMAYACAK"

    Bozdağ, "Kira düzenlemesi geçici bir düzenleme. Borçlar kanuna eklenen geçici madde. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak. Kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırılacak. Sadece meskenlerde yapılabilecek. Devam eden kira sözleşmelerinde bu uygulama yapılacak ve yüzde 25'in üzerinde yapılmasının önüne geçilecek. Üstünde bir rakam olamayacak." dedi. Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

     

    Türkiye'deki şu anda şartlar nedeniyle alınan bir tedbirdir. Bir yandan ev sahibi bir yandan da kiracının hukukunu koruyoruz. Kalıcı bir düzenlemenin yapılması söz konusu değildir. Konutta kiracı olarak oturan kişilerde bu yapılabilecek. Yani ilk defa oturan veya işyeri için bu uygulama geçerli değil.

  • "EV SAHİBİ ZORLA KİRACIYI EVDEN ÇIKARAMAZ"

    Yasa bir düzenleme getiriyor. Ev sahibini de sınırlıyor. Taraflar yüzde 25'te anlaşamazlarsa kiracıyı çıkaramaz. Tahliye davası açabilir ama mahkeme reddeder. Zorla kimse kimseyi evden çıkaramaz. Hakem türk yargısıdır. Yargı da bu yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararını vereceğini tahmin etmiyorum. Bu düzenleme kiracı, yargı ve ev sahibini de bağlar.

    Düzenleme kamuoyunda olumlu tepki aldı. Muhalefetin eleştirileri samimi değil. Anayasa Mahkemesi'ne CHP bunu taşıyabilir. Eğer samimi iseler bu yol açık. Anayasa Mahkemesi bunu değerlendirir. Bence bunu CHP taşımayacaktır. Böyle tedbir almak gerekiyorsa bu makulde kalmak hem ev sahibi hem de kiracının hukukunu koruyor. Devam eden kira sözleşmeleri ile ilgili bir düzenlemedir bir kez daha altını çiziyorum.

    Kira sözleşmesi ilk defa kiraya verenler bakımından serbest bir sözleşmedir. Tarafların rızasına göre yapılır. O noktada bizim itirazımız olmaz. Beklenti vs. fahiş fiyat yapılması karşısında alınan bir tedbirdir. İhtimaller üzerinden senaryolar üretilebilir. Bunlar ayağa basan ihtimaller değil. Bu düzenleme yapılırken hepsi büyük bir şekilde konuşuldu. Değerlendirme sonucunda böyle bir karar alındı. Zaman içerisinde göreceğiz. Hem ev sahibi hem de kiracının hukukunu koruyoruz.

  • TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 

    Örnek:

    Mevcut Kira Bedeli: 3.000 TL

    Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2022

    Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

    Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

    Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750 TL

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