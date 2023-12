REKLAM advertisement1

Teknolojinin gelişimi, iş hayatındaki teknolojik cihaz kullanımının artışı, mobil cihazlarımızdan her an her bilgiye ulaşma gereksinimi, kablolu yayınların yerini daha çok dijital platformlara bırakması, yayın kalitesinin her geçen gün artması gibi birçok etken mobil verinin önemini, günlük kullanılan mobil veri miktarını ve internet kullanımımızı daha da yüksek seviyelere çıkarttı.

Bugün bir cep telefonu hattı aldığımızda, arama dakikasından çok ne kadar mobil veri, kaç GB internet alacağımıza bakar hale geldik. İnternetin değeri artıp, mobil veri kullanımına olan talep de yükseldikçe hem mobil operatörlerin hem de internet sağlayıcıların da fiyatları giderek arttı.

Mobil operatör ve internet hizmetlerinin fiyatlarındaki artış son 1-2 yıl içerisinde tüm kalemlerden çok daha ciddi bir artışa sahne oldu. Kullanıcıların kendi taahhütlerine göre değişkenlik gösteren bu artışlar tek seferde tüm kullanıcılara yansımadığı için ise toplu büyük bir zam gibi gözükmedi. 2 yıllık dönemde yüzde 400’e 1 senelik dilimde ise %240’a varan yükseliş yansıdı.

FİYATLARI SABİTLENMİYOR

Mobil operatörlerde fatura ücretleri taahhütlü şekilde uygulansa da bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2 yıllık sabit ödemeler değil 1 yıla indirilmiş tahhütler söz konusu. Evde internet sağlayıcıları ise 12 aylık taahhütler uygularken ilk üç ay daha düşük, sonrasında daha yüksek fiyatlı ödemeler sunmayı tercih ediyorlar.

2 YILDA YÜZDE 400 ARTIŞ

Telekomünikasyon operatörleri ve internet sağlayıcıların fiyatları kullanıcıların taahhüt sürelerine göre, kişiye özel olarak abonelik bitim dönemlerinde değişim gösterdiği için toplu bir zam gözlemlenmese de, 2022 yılında 86 TL oan bir internet hizmeti ödemesi için bugün benzer pakete ilk üç ay 249 TL, sonraki 9 ay 489 TL olmak üzere 12 ay ortalama 428 TL’lik bir fiyat biçiliyor. Bu durumda 2 yıllık süreçte yüzde 400’e varan bir zam gerçekleştirilmiş oluyor. Aynı abonenin 1 yıl önceki taahhütünden değişim ise %240 oluyor. Kasım ayında TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon rakamı olan yüzde 62’nin çok çok üzerinde olan bu değişim ise tüketicilerin cebini yakıyor.

TAAHHÜT BİTİMİNDE ‘ULAŞAMADIK’ KRİZİ

Hem mobil operatörlerin hem de sabit internet sağlayıcılarının taahhütsüz fiyatları ise taahhütlü rakamların neredeyse iki katının da üzerinde olmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle taahhütlü kullanıcıların bu dönem sonunda kendilerine haber verilmeden normal tarifeden faturalandırılmaları da büyük tepki sebebi oluyor.

0800 ile başlayan numaralardan sürekli olarak bazı dolandırıcılık sistemleri tarafından da aranan tüketiciler, gerçek operatörler de kendilerini aradıklarında bu aramaları görmezden gelmeye başladılar. Hal böyle olunca operatörler ‘aradık ulaşamadık’ diyerek taahhütli fiyattan değil, standart abonelik fiyatı olan yüksek fiyatlardan hizmeti sürdürüyorlar. Bu durumda, örneğin taahhütlü kampanyalı fiyatı 270 TL olan bir mobil aboneliğin taahhütsüz ücreti olan 520 TL’den bir aylık ücret fatura edilebiliyor.

MOBİLDE YÜKSEK EK PAKET FİYATLARI

Yalnızca sabit internet hatları değil mobil kullanıcılar da operatörlerin yüksek fiyatları ile karşı karşıya kaldılar. Mobil verinin daha yüksek kullanılır olması ile birlikte internet paketlerinin boyutlarına göre fiyatların değişkenlik gösterdiği mobil abonelik fiyatlarında taahhütlü ve kampanyalı paketlere yönelen kullanıcılar, ay içerisinde internet kotalarını doldurdukları taktirde çok yüksek ek paket ücretleri ve aşım ücretleri ile karşı karşıya kalıyorlar. 30 GB internet, konuşma, sosyal medya gibi paketi bir arada sunan bir abonelik ücreti ortalama 430 TL’lere gelirken, ek paket olarak alındığı taktirde 3 GB’lık internet 15 günlük 120 TL’ye mal oluyor. Operatörden operatöre değişiklik göstermesine karşın, yurt içi cepten internet kullanımlarında paket aşım ücreti ise her 1GB’a kadar olan kullanımlar için 64 TL civarında belirlenmiş durumda. Hal böyle olunca kullanıcıların paketlerinde internetinin bitmesi halinde ayın sonunda yüklü faturalarla karşı karşıya kalmalarına sebep oluyor.