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        Haberler Ekonomi Teknoloji Telekomünikasyon devi açıkladı: Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı - Teknoloji Haberleri

        Telekomünikasyon devi açıkladı: Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı

        ABD'li telekomünikasyon devlerinden AT&T, neredeyse tüm müşterilerinin verilerinin 2022'de üçüncü taraf bir bulut platformuna yasa dışı olarak indirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:50 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:50
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        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
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        ABD'li şirketten yapılan açıklamada, nisan ayında müşteri verilerinin üçüncü taraf bir bulut platformuna yasa dışı olarak indirildiğinin öğrenildiği aktarıldı.

        Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, ele geçirilen verilerin, 1 Mayıs 2022-31 Ekim 2022 arasında şirketin hizmetlerini kullanan neredeyse tüm hücresel, kablosuz ağ ve sabit hat müşterilerinin arama ve mesajlarının kayıtlarını içeren dosyalar olduğu kaydedildi.

        Fotoğraf: AA

        KİŞİSEL BİLGİLER İÇERMİYOR

        Açıklamada, çalınan verilerin arama ve mesaj içeriği ile sosyal güvenlik numaraları ve doğum tarihleri gibi kişisel bilgileri içermediği aktarıldı.

        Şirketin yasa dışı erişim noktasını kapatmak için adımlar attığı belirtilen açıklamada, olaya karışan kişilerin yakalanması için güvenlik güçleriyle birlikte çalıştığı ve en az bir kişinin yakalandığı bilgisi verildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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