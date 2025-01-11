CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor

Mevcut CIA Başkanı William Burns görevinin bitimine 10 gün kala NPR'ye verdiği röportajda çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında da fikirlerini belirten Burns "Putin etrafındakilerden derin şüphe duyuyor. Kontrol etmeyi seviyor." dedi. Burns ayrıca "Putin insanların zaaflarını araştıran ve onlardan faydalanan biri. Yeni yönetim Putin'le 2025 yılında bir anlaşmaya varmayı umuyor ancak bence önemli olan Ukrayna'nın gücünü artırmak ve Putin'e zamanın kendi lehine işlemediğini göstermektir." dedi.

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Burns Putin'in yanı sıra İran'ın nükleer programını da değerlendirerek "İran'ın nükleer konusunda yeni bir hamle yaptığına dair bir işaret yok." dedi.

Gazze konusuna da değinen Burns, rehinelerin ailelerine kavuşturulması gerektiğini belirtirken bunun insani bir konu olduğunu söyleyerek tavrının ateşkesten yana olduğunu gösterdi.

Burns son olarak Çin ile yaşanan istihbarî sorunlara da değindi. Çin'den gelen siber saldırıların zaman zaman problem yarattığını Kabul eden Burns, Çin için CIA bünyesinde yeni bir birim oluşturulduğunu ve Çin için ayrılan CIA bütçesinin toplam bütçenin %20'sini oluşturduğunu belirtti.