Telefon kredi sınırı 12 bin TL oldu

HABERTURK.COM / AA

Teknolojik ürünlerin satışı ile ilgili Bankacılık Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksitli elektronik eşya satışlarına sınır getirmişti. Bu da firmaları kredili satışlara yönlendirmişti. 2023'e geçiş ile birlikte kredilendirmede de güncelleme yapıldı.

BDDK, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı.

YENİLENMİŞ ÜRÜNLERDE 12 TAKSİT

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

TÜKETİCİ KREDİSİ 12 BİN TL

Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı.

Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.

TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİ ALIYORDU

Kredili satış seçeneğinde cep telefonları için kredi limitinin düşük olmasından dolayı, kredibilitesi yüksek olan tüketiciler cep telefonu alışlarında standart ihtiyaç kredisi kullanma yöntemine gidiyordu. Bu şekilde daha yüksek kredi miktarları ile telefon alımı gerçekleştirebiliyorlardı.

TEKNOLOJİDE TAKSİT SINIRI NEYDİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksitlendirmeyi düzenleyen yönetmeliğine göre taksit sayısı Beyaz Eşya alışverişlerinde en fazla 9 ay, Elektronik Eşya alımlarında 4 ay, Bilgisayar ürünlerinde en fazla 12 ay ve Tablet alımlarında 6 ay olarak uygulanıyor. 5000 TL altı Televizyon alış verişlerinde 9 ay, 5000 TL üzeri Televizyon alışverişlerinde ise en fazla 4 ay taksit uygulanır.

Bu uygulama, ticari kredi kartları için geçerli olmuyor. Ticari kredi kartları ile tüm kategorilerdeki ürünlere taksitli ödeme yapılabiliyor.