Son dakika: Enflasyon açıklandı! Teknoloji ürünlerinin fiyatları ne kadar arttı?

Türkiye’nin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyatlarındaki yıllık artış son 19 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yıllık TÜFE’nin yüzde 36.08 olarak kayıtlara geçtiği Aralık 2021’de beyaz eşya, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği pazarında ise enflasyonu yaklaşık dörde katlayan fiyat artışları yaşandı.

TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan beyaz eşya, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği ürünlerindeki 2019 yılından bu yana yaşanan fiyat artışlarını inceledik.

ZAM ŞAMPİYONU TELEVİZYON...

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre geçen yıl bu kategoride zam rekortmeni televizyon oldu. Türkiye’de ortalama televizyon fiyatları yıllık bazda yüzde 130 artışla 8 bin 535 TL’ye çıktı. Enflasyon sepetinde kendine yer bulan oyun konsolunda ise ortalama fiyatlar yüzde 114 artarak, 8 bin 394 TL’ye yükseldi.

Döviz kurundaki hızlı yükselişin damga vurduğu 2021 yılının sonunda yıllık fiyat artışları bulaşık makinesinde yüzde 98, no-frost buzdolabında yüzde 71, klimada yüzde 69, fırında yüzde 65 ve çamaşır makinesinde ise yüzde 61’i buldu.

18 ÜRÜNÜNÜ 15'İ TÜFE'Yİ AÇIK ARA SOLLADI

TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan beyaz eşya, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği kategorisindeki 18 ürün içinde 15'indeki artışlar enflasyonu sollarken; sadece 3 ürünün fiyat artışları yıllık TÜFE’nin altında kalıdı. Bu ürünlerden olan bilgisayar, telefon ve tabletlerdeki ortalama fiyatlar yüzde 26 ile yüzde 31 arasında artarken, tüketicilerin bu ürün kategorilerinde daha alt fiyat seviyesindeki ürünlere yöneldiği de gözlendi.

SON 2 YILDAKİ FİYAT ARTIŞLARI İSE YÜZDE 400'LERİ BULDU

TÜİK’in veritabanından, teknoloji ve beyaz eşya kategorisindeki ürün fiyatlarının son 2 yıllık değişimlerine bakıldığında ise yüzde 400’leri aşan yükselişler bile görüldü. Son 2 yılda ortalama fiyatı yüzde 418 artan fırın bu alanda açık ara zam şampiyonu olurken; onu, yüzde 257’lik artışla televizyon ve yüzde 183 artışla bulaşık makinesi takip etti.

İşte Türkiye'de kalem kalem son bir ve iki yılda tüketici elektroniği, beyaz eşya ve küçük ev aletleri ürünlerinde yaşanan fiyat artışları

(Ürün Fiyatı, TL) Aralık 2019 Aralık 2020 Aralık 2021 Yıllık Değişim 2 Yıllık Değişim Televizyon 2392 3716 8535 130% 257% Oyun Konsolu 3022 3923 8394 114% 178% Bulaşık Makinesi 1905 2723 5384 98% 183% No-Frost Buzdolabı 3398 4333 7414 71% 118% Klima 3048 4070 6858 69% 125% Fırın 639 2011 3313 65% 418% Çamaşır Makinesi 2512 3358 5413 61% 115% Ütü 335 429 673 57% 101% Tost Makinesi 382 492 771 57% 102% Derin Dondurucu 2389 2992 4660 56% 95% Fırınlı Ocak 1843 2094 3184 52% 73% Elektrikli Süpürge 897 1227 1835 50% 105% Blender 392 467 691 48% 76% Kombi 4402 5463 8050 47% 83% Su Isıtıcısı 335 449 661 47% 97% Bilgisayar 4280 8353 10952 31% 156% Telefon 2214 3866 5017 30% 127% Tablet 1046 1587 1999 26% 91%