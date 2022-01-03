Türkiye’nin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyatlarındaki yıllık artış son 19 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yıllık TÜFE’nin yüzde 36.08 olarak kayıtlara geçtiği Aralık 2021’de beyaz eşya, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği pazarında ise enflasyonu yaklaşık dörde katlayan fiyat artışları yaşandı.
TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan beyaz eşya, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği ürünlerindeki 2019 yılından bu yana yaşanan fiyat artışlarını inceledik.
ZAM ŞAMPİYONU TELEVİZYON...
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre geçen yıl bu kategoride zam rekortmeni televizyon oldu. Türkiye’de ortalama televizyon fiyatları yıllık bazda yüzde 130 artışla 8 bin 535 TL’ye çıktı. Enflasyon sepetinde kendine yer bulan oyun konsolunda ise ortalama fiyatlar yüzde 114 artarak, 8 bin 394 TL’ye yükseldi.
Döviz kurundaki hızlı yükselişin damga vurduğu 2021 yılının sonunda yıllık fiyat artışları bulaşık makinesinde yüzde 98, no-frost buzdolabında yüzde 71, klimada yüzde 69, fırında yüzde 65 ve çamaşır makinesinde ise yüzde 61’i buldu.
18 ÜRÜNÜNÜ 15'İ TÜFE'Yİ AÇIK ARA SOLLADI
TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan beyaz eşya, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği kategorisindeki 18 ürün içinde 15'indeki artışlar enflasyonu sollarken; sadece 3 ürünün fiyat artışları yıllık TÜFE’nin altında kalıdı. Bu ürünlerden olan bilgisayar, telefon ve tabletlerdeki ortalama fiyatlar yüzde 26 ile yüzde 31 arasında artarken, tüketicilerin bu ürün kategorilerinde daha alt fiyat seviyesindeki ürünlere yöneldiği de gözlendi.
SON 2 YILDAKİ FİYAT ARTIŞLARI İSE YÜZDE 400'LERİ BULDU
TÜİK’in veritabanından, teknoloji ve beyaz eşya kategorisindeki ürün fiyatlarının son 2 yıllık değişimlerine bakıldığında ise yüzde 400’leri aşan yükselişler bile görüldü. Son 2 yılda ortalama fiyatı yüzde 418 artan fırın bu alanda açık ara zam şampiyonu olurken; onu, yüzde 257’lik artışla televizyon ve yüzde 183 artışla bulaşık makinesi takip etti.
İşte Türkiye'de kalem kalem son bir ve iki yılda tüketici elektroniği, beyaz eşya ve küçük ev aletleri ürünlerinde yaşanan fiyat artışları
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