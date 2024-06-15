Haftanın gündemi Taylor Swift

MİLYONLARCA KİŞİNİN GAZABI

Donald Trump, bu 'deprem kadın'ı diline dolayarak hayatının hatasını yapmış olabilir. Kendisi hakkında çıkacak bir kitap için verdiği röportajda, Taylor Swift için, "Bence o güzel, çok güzel! Onu çok güzel buluyorum. Sanırım liberal. Muhtemelen Trump'ı sevmiyor. Çok yetenekli olduğunu duyuyorum. Bence o çok güzel. Aslında, alışılmadık derecede güzel!" ifadesini kullandı Trump.

Politik görüşüyle ilgili yorum yaparken, "O gerçekten liberal mi? Bu sadece bir şov değil mi? Bir country yıldızının liberal olarak başarılı olabilmesi beni şaşırtıyor" diyerek kendisine muhalif oluşunu eleştirdi.

"Rekortmen bir şarkıcıyı sadece güzelliğiyle övemezsin Trump! Politik görüşünü sırf sana muhalif diye eleştiremezsin!" İşte 'Swifties' diye anlandırılan hayranlardan gelen tepkiler bu yöndeydi. 2024 başkanlık seçimleri için Trump baltayı taşa vurmuş olabilir mi? Milyonlarca hayranın gazabından korkulur doğrusu...