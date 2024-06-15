Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Haftanın gündemi Taylor Swift

        Haftanın gündemi Taylor Swift

        Burnu akınca sahnede yaşadığı zor anlardan binlerce seyircisiyle deprem yaratmasına ve politik görüşleriyle Donald Trump'ı sinir etmesine kadar dolu dolu bir Taylor Swift haftası geride kaldı. İşte, Kevin Spacey'nin oyunculuk sosu katılmış pişmanlık gözyaşları, Prenses Kate'in sessizliğini özür dileyerek bozması ve Naomi Campbell'in taşıyıcı anne itirafına kadar haftaya damga vuran haberler...

        Giriş: 15.06.2024 - 08:51 Güncelleme: 15.06.2024 - 08:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kâh burnunu silişiyle kâh sismik faaliyete neden oluşuyla kâh Donald Trump'ın diline dolanışıyla, dolu dolu bir Taylor Swift haftasını geride bıraktık.

          'Eras' adlı dünya turnesine devam ederken, Edinburgh konserinde yaşanan bir ana ait video, internette hızla yayılınca "İğrenç!" diye başlayan aşağılama yorumlarına, "O da insan ama" şeklinde korumacı yorumlar eklendi.

          Hava sekiz dereceye kadar düşünce burnunda engel olamadığı bir faaliyet medyana gelince ne yapsın Taylor'cık! Eliyle şöyle bir bertaraf ediverdi akıntıyı ama elinden bir türlü atıp kurtulamadı ve eteğine silmek zorunda kaldı. Tabii şahin gözlü seyirciler, kare kare izledikleri görüntülerde tüm ayrıntıları yakaladı.

        • 2

          DEPREMLER YARATMIŞ BİR KADINI BURNUNDAN VURAMAZSINIZ!

          Ama bir sümükle Taylor'ı yıkacağınızı mı sanıyorsunuz? Koskoca depremler yaratmış bir kadın o! Evet, kelimenin tam anlamıyla deprem! Edinburgh'da verdiği üç konserde 70 binden fazla seyirci aynı anda şarkılara eşlik edip zıplayınca sismik faaliyetlerin gözlemlenmesine yol açtı.

          İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu, konser mekanından 6 kilometre uzaktaki deprem izleme istasyonlarında sismik aktivitenin kaydedildiğini duyurdu. Özellikle 'Ready For It?', 'Cruel Summer' ve 'Champagne Problems' şarkıları en önemli sismik aktivitelere yol açtı. Üstelik bu ilk değildi. Daha önce de Seattle konseri 2,3 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer aktivite yaratmıştı.

        • 3

          MİLYONLARCA KİŞİNİN GAZABI

          Donald Trump, bu 'deprem kadın'ı diline dolayarak hayatının hatasını yapmış olabilir. Kendisi hakkında çıkacak bir kitap için verdiği röportajda, Taylor Swift için, "Bence o güzel, çok güzel! Onu çok güzel buluyorum. Sanırım liberal. Muhtemelen Trump'ı sevmiyor. Çok yetenekli olduğunu duyuyorum. Bence o çok güzel. Aslında, alışılmadık derecede güzel!" ifadesini kullandı Trump.

          Politik görüşüyle ilgili yorum yaparken, "O gerçekten liberal mi? Bu sadece bir şov değil mi? Bir country yıldızının liberal olarak başarılı olabilmesi beni şaşırtıyor" diyerek kendisine muhalif oluşunu eleştirdi.

          "Rekortmen bir şarkıcıyı sadece güzelliğiyle övemezsin Trump! Politik görüşünü sırf sana muhalif diye eleştiremezsin!" İşte 'Swifties' diye anlandırılan hayranlardan gelen tepkiler bu yöndeydi. 2024 başkanlık seçimleri için Trump baltayı taşa vurmuş olabilir mi? Milyonlarca hayranın gazabından korkulur doğrusu...

        • 4

          BU GÖZYAŞLARI GERÇEK Mİ?

          Cinsel taciz iddiaları nedeniyle kariyerinde büyük yara alan Kevin Spacey, İngiliz sunucu Piers Morgan'ın YouTube programında gözyaşı dökerek iflasın eşiğinde olduğunu anlattı. Morgan'ın heyecanlı İngiliz aksanına karşı son derece rahat Amerikalı duruşuyla, hakkında ortaya atılan iddiaları hem yalanladı hem de avukatlara para ödemekten ve iş teklifleri gelmemesinden dolayı meteliksiz kaldığını söyledi. İki Oscar'lı oyuncu neticede... Gözyaşlarını da duygularını da yönetmeyi iyi biliyor. Bu gözyaşlarının içine oyunculuk sosu katılmadığına beni kimse inandıramaz!

          Peki suçlamalar için ne dedi? Geçmişte sınırları zorladığını, "dokunmayı seven biri" olduğunu ve birilerine cinsel olarak dokunduğunu kabul etti. Davranışlarının rızaya dayanıp dayanmadığı sorusuna ise "istemediklerini bildirmeleri gerektiğini, o zaman durabileceğini ve kibar biri olduğunu” söyleyerek yanıt verdi. Davaların hepsinden beraat aldığını hatırlayarak devam edelim. Belki ona yeniden yıldızının parlaması için bir şans daha vermek isteyenlerdensinizdir.

        • 5

          SESSİZLİĞİNİ ÖZÜR DİLEYEREK BOZDU

          Prenses Kate Middleton sessiz kaldıkça İngiliz basınında kraliyet kaynaklarına dayandırılan ve soru işaretleri içeren haberler üretilmeye devam ediyor. Ve sonunda Prenses üç aylık sessizliğini bozarak haber malzemesini kendi verdi.

          Bildiğiniz gibi kanser tedavisi devam ettiği için kameralar karşısına çıkmıyor. Prens William, kraliyet sorumluluğu içeren etkinliklere tek başına katılmaya devam ediyor.

          Trooping the Colour, Kral III. Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak için bugün gerçekleşecek bir askeri tören. Bu törenden bir hafta önce geleneksel olarak 'Albay'ın Teftişi' adı verilen bir etkinlik düzenleniyor. Prenses, İrlanda Muhafızları Albayı ünvanını taşıdığı için normalde Teftiş Subayı olarak törene katılıyordu, ancak bu yıl hastalığı nedeniyle bu görevi pas geçmiş oldu.

        • 6

          Askerleri onore eden bir açıklama yapan Prenses, "Bu yıl birliğe katılan herkesin aylardır prova yaptığını ve üniformalarının ve tatbikatlarının kusursuz olmasını sağlamak için saatlerini adamasını takdir ediyorum. Albayınız olmak hâlâ büyük bir onur ve bu yılki Albay'ın Teftişi'nde selamı alamadığım için çok üzgünüm. Lütfen tüm alaya özürlerimi iletin. Çok yakında hepinizi tekrar temsil edebilmeyi umuyorum. Lütfen katılan herkese en iyi dileklerimi ve iyi şanslar dileğimi iletin" dedi.

        • 7

          TAŞIYICI ANNE İTİRAFI

          1990'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, geçen yıl haziran ayından bu yana artık iki çocuklu bir anne. 54 yaşındaki İngiliz süper model, çocuklarının fotoğraflarını nadiren paylaşıyor ama şimdiye kadar yüzlerini hiç göstermedi. Hiç evlenmedi ve hayatında biri olduğu haberi de çıkmadı Campbell'in. Üstelik çocuklarını evlat edinmediğini de üstüne basa basa söylemişti daha önce.

        • 8

          İlk defa bu hafta, The Times'a verdiği röportajda, her iki çocuğunu da taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına aldığını itiraf etti. Çocukları için bir baba figürü aramadığını ve bekar bir anne olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da söyledi Campbell.

          O artık kendini çocuklarına adamış bir anne. “Bebeklerim benim için her şey demek. Bu beni gelecek için korkuttu. Çocuklarım için daha iyi bir dünya diliyorum. Yüzde 110 önceliğim onlar. Okuldaki ilk günlerinde onların yanında olmalıyım" sözleriyle de bunu kanıtladı.

        • 9

          AKILLI YATIRIM

          Rapçi Iggy Azalea, sürpriz kariyer planıyla hayranlarını üzdü. Müziği bıraktı ama iş dünyasına sıkı bir giriş yaptı. Paralı fotoğraf paylaşım sitesinde de varlık gösteren ve platformdan büyük gelir elde eden Azalea, kendisine takılan 'Mother Iggy' (Iggy Anne) lakabından ilham alan 'Mother' adlı kripto parayı piyasaya sürdü.

          Kripto parası, kısa zamanda yaklaşık 200 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bununla da yetinmedi; kripto girişiminin yanı sıra ayrıca telekomünikasyon hizmeti şirketini de kurdu. Bize de "Hayırlı işler, bol kazançlar" demek düştü...

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Havada korku dolu anlar!
        Havada korku dolu anlar!
        İki kez kanseri yendi, otizmli oğlu için hayata tutundu
        İki kez kanseri yendi, otizmli oğlu için hayata tutundu
        Ukrayna ve Moldova'nın AB süreci başlıyor
        Ukrayna ve Moldova'nın AB süreci başlıyor
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Habertürk Anasayfa