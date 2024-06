Heyecanla beklenen albümü çıktı: Peki Tarkan nerede?

2011 yılında henüz 17 yaşındayken Helsinki'ye gitmiştim. Finli bir arkadaşımla parkta otururken telefonundan (tabii ki o zamanlar telefonun müzik çalması bir olaydı, benim yılan, space impact oynadığım bir telefonum vardı) Tarkan - Dudu açmıştı. Aslında ben oradayım diye bana bir jest olması amacıyla açmamıştı çünkü çalma listesinin içinde olan parçalardan biri buydu. Tarkan'ı Helsinki'de bir parkta, Finli bir gencin telefonunda duymak beni çok şaşırtmış ve mutlu etmişti. Zaman geçtikçe şaşırmamam gerektiğini öğrendim. Çünkü meğerse hepimizin böyle hikayeleri varmış. İşte Tarkan'ı 'Megastar' yapan tam da bu.

Hemen her yazımda şunun altını çiziyorum: Yaşadığımız çağ artık hızın 'anlara' çıktığı bir çağ. Bir bilgiye, içeriğe, habere erişim; sadece tek bir an içinde oluyor ve bitiyor. Tüketim hızı ve tüketim açlığı çılgınlık boyutunda. Bir enformasyon bombardımanı içindeyiz. Artık her şey 'ürünleştiriliyor'. Metalaştırılıyor. Rakipleri, benzerleri, her şey anında bulunabiliyor. Aramasak bile maruz kalıyoruz.

Tarkan'da da durum böyle. Müzik dünyasında yenilikler çok hızlı ve dinleyiciler tüketmeye her zaman aç. Tarkan'ın bu albümüyle ilgili olarak sanırım genel perspektiften şunu söyleyebilirim; en iyi dönemi olmayan dönemlerinin bir benzerini dinliyoruz Kuantum 51'de.