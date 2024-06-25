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        Haberler Dünyadan Madonna 2024'ün şimdiye kadarki en yüksek hasılatlı turnesini yaptı - Magazin haberleri

        2024 turne geliri rekoru Madonna'nın

        Madonna, mayıs ayı başında Brezilya'da finalini yaptığı 'Celebration' (Kutlama) adlı dünya turnesiyle, 2024'ün yıl ortası raporuna göre en yüksek hasılatlı turnesine imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:24
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        • 1

          Madonna, 2024'ün şu ana kadarki en büyük uluslararası turnesini gerçekleştirdi. Pollstar'ın yıl ortası raporuna göre; 'Popun Kraliçesi' dünya turnesiyle rekora imza attı.

        • 2

          2024'ün şimdiye kadarki en yüksek hasılatlı turnesini gerçekleştiren Madonna, bilet fiyatlarını ortalama 208,85 dolar seviyesinde tuttu ve her bir konserden ortalama 2 milyon 794 bin 7 dolar kazanmayı başardı.

        • 3

          Bu, konser başına yaklaşık 13 bin 378 katılımcı anlamına geliyor. Planlanan 65 konser tarihinden 34'ü için 856 bin 247 bilet satıldı. Bu da Madonna'nın 'Celebration' (Kutlama) adlı turnesinin, rapor edilen 180 milyon dolarlık hasılatıyla 2024'ün dünya çapındaki yıl ortası rekorunu zirveye taşıdığını gösteriyor.

        • 4

          Pollstar'ın yıl ortası çalışması, tüm canlı müzik endüstrisi hakkında kapsamlı analizler sunuyor. Pandemi sonrası turne patlamasının ardından birkaç yıl boyunca rekor kıran bilet satışları, canlı müzik piyasasının 2024'ün ilk yarısında istikrar kazanmasını sağladı. Önceki yıllara göre önemli bir sıçrama veya düşüş yaşanmadı. 2023'te, tüm müzik sektörünün brüt gelirleri 2015'e kıyasla yüzde 51,1 arttı. Ancak 2024 yılında oranlar daha istikrarlıydı. Yüzde 17'nin üzerinde bir artış ya da yüzde 15'in üzerinde bir düşüş yaşanmadı. Bu da pandemi sonrası etkileyici patlamaların ardından normalleşmeye doğru bir eğilimin olduğunu gösteriyor.

        • 5

          TAYLOR SWIFT REKORU ELİNDEN ALABİLİR

          Araştırma sonuçlarını incelerken göz ardı edilmemesi gereken en önemli şey, gişe rekorları kıran 'Eras' turnesi rakamlarını henüz bildirmeyen Taylor Swift'in yokluğu. Aralık ayında Pollstar, Taylor Swift'in tüm zamanların en yüksek hasılat yapan turnesine imza attığını ve 1 milyar dolar eşiğini aşan ilk turne olduğunu bildirmişti.

        • 6

          'Eras' turnesinin Avrupa ayağına 9 Mayıs'ta başlayan Swift'in bu yıl da lider olması muhtemel. Dolayısıyla Madonna'nın en yüksek hasılatlı turne rekoru, Taylor Swift'in turnesini aralık ayında bitirmesinin ardından elinden alınabilir.

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