Pollstar'ın yıl ortası çalışması, tüm canlı müzik endüstrisi hakkında kapsamlı analizler sunuyor. Pandemi sonrası turne patlamasının ardından birkaç yıl boyunca rekor kıran bilet satışları, canlı müzik piyasasının 2024'ün ilk yarısında istikrar kazanmasını sağladı. Önceki yıllara göre önemli bir sıçrama veya düşüş yaşanmadı. 2023'te, tüm müzik sektörünün brüt gelirleri 2015'e kıyasla yüzde 51,1 arttı. Ancak 2024 yılında oranlar daha istikrarlıydı. Yüzde 17'nin üzerinde bir artış ya da yüzde 15'in üzerinde bir düşüş yaşanmadı. Bu da pandemi sonrası etkileyici patlamaların ardından normalleşmeye doğru bir eğilimin olduğunu gösteriyor.