Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı

"MAHKEME KARARI ÇOK DOĞRU"

Dr. Erol Kesici, mahkeme kararı sonrası DHA'ya değerlendirmede bulundu. Kesici, mahkemenin kararının çok yerinde, çok doğru bir karar olduğunu söyledi. Eleştirilerinin gündeme geldiği haber sonrasında bu sergiyi gezen bir öğrencinin velisinin kendisini aradığını belirten Dr. Erol Kesici, "Çocuğu bu sergiyi gezdikten sonra evde annesine anlatıyor. Gece çocuk uykusunda sıçrayıp uyanıyor, korkusundan. Çocukların rüyalarına bile girmiş. Mahkeme kararıyla haklı bir noktaya gelindi. O tür şeyleri üniversite öğrencilerine bile göstermiyoruz. Video ve fotoğraflarla gösterilebilir. Kabul edilebilecek bir şey değil, hangi çağda yaşıyoruz? Ayrıca bunların hiçbirisi nesli tükenmiş canlılar değil ve oraya müze de denilemez, ki bakanlık zaten kaldırmış. Böyle korkunç, çocuklar ve insanların korktuğu ve hala yaşamakta olan canlıların sergilenmesinin bilimle ilişkili hiçbir yanı yoktur" diye konuştu.