Adana'ya gelen yerli turistlere şehrin tarihini anlattığını dile getiren Şen "Güzel Adana ve Türkiye için çalışıyorum. Hiç kimseden herhangi bir maddi olanak sağlamadan yürekten bu işi yapıyorum. İnsanlar beni benimsedi. 'Kral' diye hitap etmeye başladılar. Tabii ki de ben de bu krallığı layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.