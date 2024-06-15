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        Haberler Gündem Güncel Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası | Son dakika haberleri

        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası

        Reuters, ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlunun kaçtıkları ABD'den Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştıklarını bildirdi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 15.06.2024 - 19:40 Güncelleme: 15.06.2024 - 19:44
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        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
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        Reuters’ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, Eylem Tok ve oğlu, Boston şehrinde özel bir okulu gezmek üzereyken yakalandı. Tok ve T.C.'nin Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddia edildi.

        KAÇMA İHTİMALİ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDILAR

        ABD Sulh Yargıcı Donald Cabell, savcıların mahkeme belgelerinde çiftin kaçma ihtimali bulunduğunu belirtmesi üzerine Tok ve oğlunun salı günü planlanan duruşmaya kadar gözaltında kalmalarına karar verdi.

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        Tok’un avukatı Brendan Kelly, müvekkilinin serbest bırakılması gerektiğini savunarak Türkiye yasalarına göre iddia edilen suçun bir ebeveyn tarafından işlenmesi halinde ceza gerektirmediğini ve ABD-Türkiye anlaşması uyarınca iadeye uygun olmayabileceğini söyledi.

        Kelley, "İadesi bile mümkün olmayan bir suçtan dolayı gözaltında tutuluyor” dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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