İspanya: 3 - Hırvatistan: 0 | MAÇ SONUCU

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EURO 2024'te B Grubu ilk maçında İspanya, Hırvatistan karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Maçın golleri, Alvaro Morata, Fabian Ruiz ve Dani Carvajal'den geldi.

İspanya, ilk yarıda üstünlüğünü erkenden hissettirdi. 29. dakikada Alvaro Morata, ceza sahası içinde bulduğu boşluğu iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece üç dakika sonra, 32. dakikada Fabian Ruiz, üst üste çalımlar sonrasında yaptığı şık vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarının son anlarında İspanya, bir gol daha bularak devreye rahat bir şekilde girdi. 45+3. dakikada Dani Carvajal, topu filelerle buluşturarak farkı üçe çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda Hırvatistan, farkı azaltmak için çaba gösterse de İspanyol savunması başarılı bir performans sergileyerek rakibine gol şansı tanımadı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, İspanya sahadan 3-0 galip ayrıldı.