Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İspanya: 3 - Hırvatistan: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İspanya: 3 - Hırvatistan: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya-Hırvatistan maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da... İspanya, EURO 2024 B Grubu ilk maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. İspanya'yı galibiyete götüren golleri Morata, Fabian Ruiz ve Carvajal kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 18:04 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        EURO 2024'te B Grubu ilk maçında İspanya, Hırvatistan karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Maçın golleri, Alvaro Morata, Fabian Ruiz ve Dani Carvajal'den geldi.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

        İspanya, ilk yarıda üstünlüğünü erkenden hissettirdi. 29. dakikada Alvaro Morata, ceza sahası içinde bulduğu boşluğu iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece üç dakika sonra, 32. dakikada Fabian Ruiz, üst üste çalımlar sonrasında yaptığı şık vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

        İlk yarının son anlarında İspanya, bir gol daha bularak devreye rahat bir şekilde girdi. 45+3. dakikada Dani Carvajal, topu filelerle buluşturarak farkı üçe çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi.

        İkinci yarıda Hırvatistan, farkı azaltmak için çaba gösterse de İspanyol savunması başarılı bir performans sergileyerek rakibine gol şansı tanımadı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, İspanya sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        İsrail 8 askerinin öldüğünü doğruladı
        İsrail 8 askerinin öldüğünü doğruladı
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Putin'in ateşkes önerisine "ültimatom" dedi
        Putin'in ateşkes önerisine "ültimatom" dedi
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Habertürk Anasayfa