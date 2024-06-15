Çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Wanda Nara, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor."

Wanda Nara, ayrıca çantalarını sigortalattığını dile getirdi. Ne de olsa o çantalar, tam bir servet değerinde...