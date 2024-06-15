Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya platformu X hesabı üzerinden duyurdu. İşte Kurban Bayramı'nda 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar ulaşımın ücretsiz olacağı yerler...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu Kurban Bayramı'nda vatandaşların ücretsiz olarak kullanabileceği ulaşım güzergâhlarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Uraoğlu mesajında şu bilgilere yer verdi:
Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi
15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;
Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;
- Başkentray,
- İZBAN,
- Marmaray,
- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.