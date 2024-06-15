Münih'te Mourinho şov!

Portekizli teknik adam, EURO 2024'le ilgili ise, "Toni Kroos, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası'nda izlenecek ve keyif alınacak oyuncular. Kroos'un yaptığı şeylerin daha fazla farkına varılması lazım." dedi.