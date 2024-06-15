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Aksaray'da kaza, dün saat 17.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Yalman köyü kavşağında meydana geldi. Emirhan Çıtak (13), kardeşi ve babası İsmet Çıtak ile birlikte Nevşehir'de üniversitede okuyan ve bayram tatili için memleketine gelen ablası Sultan Çıtak'ın, yolcu otobüsünden ineceği Yalman köyü kavşağına gitti.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEDİ DHA'da yer alan habere göre Emirhan Çıtak, otobüsten inen ablasını karşılamak için yolun karşısına geçmek istediği sırada Uğur Ç. (28), yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Yaralanan Emirhan, ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Emirhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ABLASI, "SANA BAYRAMLIK GETİRMİŞTİM" DİYE AĞLADI Hastane önünde bekleyen Sultan Çıtak, kardeşinin öldüğünü duyunca "Sana bayramlık getirmiştim” diye ağladı. Kaza haberini duyup hastaneye gelen anne Gönül Çıtak ise sinir krizi geçirdi, tedavisinin ardından taburcu oldu. EMİRHAN 8. SINIFA GEÇMİŞTİ Gaziemir Yakacık Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi olan Emirhan’ın dün karnesini aldığı ve 8'inci sınıfa geçtiği öğrenildi. Emirhan'ın cenazesi bugün Güzelyurt ilçesi Gaziemir köyünde toprağa verildi. SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Uğur Ç’nin ilk ifadesinde, ''Tekirdağ'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bayram tatiline gidiyordum. Yaya bir anda aniden yola fırladı ve çarptım'' dediği öğrenildi. Uğur Ç.’nin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.