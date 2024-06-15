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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dilan Özdemir'i öldüren babası Turhan Özdemir'e ağır müebbet hapis istendi - Son haberler | Son dakika haberleri

        Katil babaya istenen ceza belli oldu!

        Adana'da, 19 yaşındaki kızı Dilan Özdemir'i uyuşturucu kullandığı için öldürdüğü iddia edilen 54 yaşındaki babası Turhan Özdemir hakkında istenen ceza belli oldu. Katil zanlısı baba için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:44 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:57
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        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
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        Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde, 26 Şubat'ta Turhan Özdemir (54), uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kızı Dilan Özdemir (19) ile tartıştı.

        KARIN VE GÖĞÜS BÖLGESİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Turhan Özdemir, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı.

        GENÇ KIZ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Dilan Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, babası olay yerinden kaçtı. Dilan Özdemir, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

        DİLAN'IN ARKADAŞLARI DA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

        Daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Özdemir, kurtarılamadı. Dilan'ın ölümünden 3 saat sonra sevgilisi Selam Şenci de, öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle öldürüldü.

        5 KİŞİ İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Şenci'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak tutuklanan 5 şüpheli hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

        Savcı, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Turhan Özdemir hakkında kızı Dilan'ı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

        "EVDEN KAÇTI, GERİ GETİRDİM"

        İleriki günlerde yargılanmaya başlayacak olan Turhan Özdemir, emniyetteki sorgusunda kızını bir anlık öfke ile öldürdüğünü belirterek, "Kızım kötü yola düşmüştü. Yasaklı madde kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım" dedi.

        Dilan 19 yaşındaydı... Babası öldürdü!
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        #adana
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