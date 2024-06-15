Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde, 26 Şubat'ta Turhan Özdemir (54), uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kızı Dilan Özdemir (19) ile tartıştı.

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Turhan Özdemir, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı.

Daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Özdemir, kurtarılamadı. Dilan'ın ölümünden 3 saat sonra sevgilisi Selam Şenci de, öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle öldürüldü.

AĞIR MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcı, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Turhan Özdemir hakkında kızı Dilan'ı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

"EVDEN KAÇTI, GERİ GETİRDİM"

İleriki günlerde yargılanmaya başlayacak olan Turhan Özdemir, emniyetteki sorgusunda kızını bir anlık öfke ile öldürdüğünü belirterek, "Kızım kötü yola düşmüştü. Yasaklı madde kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım" dedi.