Katil babaya istenen ceza belli oldu!
Adana'da, 19 yaşındaki kızı Dilan Özdemir'i uyuşturucu kullandığı için öldürdüğü iddia edilen 54 yaşındaki babası Turhan Özdemir hakkında istenen ceza belli oldu. Katil zanlısı baba için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde, 26 Şubat'ta Turhan Özdemir (54), uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kızı Dilan Özdemir (19) ile tartıştı.
KARIN VE GÖĞÜS BÖLGESİNDEN BIÇAKLADI
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Turhan Özdemir, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı.
GENÇ KIZ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Dilan Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, babası olay yerinden kaçtı. Dilan Özdemir, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
DİLAN'IN ARKADAŞLARI DA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ
Daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Özdemir, kurtarılamadı. Dilan'ın ölümünden 3 saat sonra sevgilisi Selam Şenci de, öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle öldürüldü.
5 KİŞİ İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Şenci'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak tutuklanan 5 şüpheli hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
AĞIR MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ
Savcı, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Turhan Özdemir hakkında kızı Dilan'ı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
"EVDEN KAÇTI, GERİ GETİRDİM"
İleriki günlerde yargılanmaya başlayacak olan Turhan Özdemir, emniyetteki sorgusunda kızını bir anlık öfke ile öldürdüğünü belirterek, "Kızım kötü yola düşmüştü. Yasaklı madde kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım" dedi.