Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her akşam her yerde bir eğlence var. Ünlü sanatçılar da yine her zamanki gibi Bodrum'da sahne alacak. Gelecek misafirlerimizin özellikle hava yolunu tercih etmesini öneriyorum. Hem zamandan tasarruf etmeleri için hem de Bodrum'daki trafik açısından önem kazanıyor. Herkesin sağlıklı iyi bir şekilde trafik kurallarına uyarak Bodrum'a gelmesini bekliyoruz.