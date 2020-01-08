Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES),son yıllarda olduğu gibi bu yılda otomobil üreticilerinin akınına uğradı.

Bu durum en başta garip görünse de, işin aslını anlamak için yeni nesil otomobillere bakmakta fayda var.

Öyle ki, yakın bir tarihe kadar, otomobillerdeki en belirleyici özellik içten yanmalı motorun kabiliyeti iken, elektrikli otomobillere geçiş ile birlikte tablo değişmeye başladı.

Elektrikli otomobillerin bağlantılı ve otonom özelliklere sahip olması, sektördeki rekabetin sensor, batarya ve yazılım donanımlarına indirgenmesine neden oldu.

Söz konusu bileşenler ise teknoloji firmaları tarafından geliştirildiği için, otomotiv ile teknoloji dünyası tarihinde hiç olmadığı kadar birbirinin içine geçmiş durumda.

Gelişmeler, geleneksel otomotiv üreticilerinin kendilerini birer mobilite şirketi olarak konumlandırmasına yol açarken, markaların pazarlama stratejilerini de değiştiriyor.

Bunun sonucunda ise, otomobil markaları yeni nesil teknolojiler ile donattığı modellerini genç kitlelere tanıtma adına CES gibi fuarlarda yerlerini alıyor.

Böylece, yakın döneme kadar tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Paris, Frankfurt, Detroit ve Tokyo gibi otomobil fuarlarına katılım azalırken, CES gibi teknoloji şovları ise üreticilerin son modellerinin yeni ev sahibi oluyor.

İşte CES 2020 böyle bir değişim rüzgarının esintisiyle kapılarını açtı.

Las Vegas'taki fuarda birçok önemli teknolojik yeniliğin sergilenmesine rağmen, 53 yıldır teknoloji dünyasına ev sahipliği yapan etkinliğin yavaş yavaş otomobil firmalarının hakimiyetine girdiğini söyleyebiliriz.

YOLCUYA UÇAK KONFORU SUNUYOR

Otomobil üreticilerinin CES 2020'de sergilediği yeniliklere baktığımızda, Alman üretici BMW'nin i3 Urban Suite isimli konsepti karşımıza çıkıyor.

Standart i3 üzerinde geliştirilen elektrikli otomobil, önde bir, arkada bir olmak üzere iki koltuklu yapısı ile dikkat çekiyor.

Arkadaki yolcu koltuğu uçakların first-class koltuklarını andırırken, ön yolcu koltuğunun yerinde ise arka yolcu için ayak dayama ünitesine yer veriliyor.

Öte yandan, arka koltuktaki yolcu için kişisel bir bilgi ekranı ve kendine ait ses alanı bulunuyor.

Arka sıradaki tüm bu değişikliklere rağmen, sürücü koltuğunda herhangi bir fark bulunmuyor.

PROTOTİPİ İLK KEZ SERGİLEDİ

"Dünyanın en sürdürülebilir aracı" olmayı hedefleyen Fisker'in SUV modeli Ocean da, CES'te prototip hali ile ziyaretçilerin karşısına çıktı.

2021 yılında üretimine başlanacak model, 2022 yılında ise yollarda olacak.

Tesla ile rekabet için modeller geliştiren Fisker, vegan iç mekanı, pilleri şarj eden güneş panellerinin bulunduğu cam tavanı ve geri dönüştürülmüş malzemeleri ile fark yaratmayı hedefliyor.

Otomobilin satın alma haricinde Fisker tarafından kiralama opsiyonu da bulunuyor.

BİRLİKTE UÇAN TAKSİ GELİŞTİRECEKLER

Etkinlikte dikkat çeken konseptlerden biri de, Uber ve Hyundai'nin birlikte geliştirdiği 'uçan taksi' oldu. İki firma, sergiledikleri S-A1 isimli hava aracı ile, uçan taksi geliştirmek için işbirliği yaptıklarını da duyurmuş oldu.

S-A1 isimli hava aracının, yerden 600 metreye kadar yükselebildiği ve saatte 290 kilometre hıza çıkabildiği belirtiliyor. Aracın, dikey iniş-kalkış yapabildiği belirtiliyor.

Kaynaklar, Hyundai'nin uçan hava aracının otonom bir şekilde ilerlemesini hedeflediğini aktarırken, Uber'in ise bir operatörün aracı kullanmasının istediğini bildiriyor.

CES 2020'de sahneye çıkan modeller tabiki de bunlar ile sınırlı değil.

Fakat, BMW gibi geleneksel bir üreticinin bir otomobil fuarında da tanıtabileceği modeli CES'e getirmesi, Fisker gibi sıfırdan doğan bir markanın Detroit veya Cenevre Otomobil Fuarı yerine CES'i tercih etmesi ve Hyundai gibi bir başka geleneksel otomotiv üreticisinin mobilite şirketi Uber ile işbirliğine gittiğini CES'te duyurması, otomotiv sektörünün geleceğine ışık tutması bakımından kayda değer.

Gelişmeler, hiç olmadığı kadar dirsek temasında bulunan otomotiv ve teknoloji firmaları arasında, önümüzdeki yıllarda satın almalar veya birleşmeleri gündeme getirebilir.