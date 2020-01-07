07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elektrikli otomobil piyasasında rekabet her geçen gün kızışıyor. Türkiye'de, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu(TOGG) yerli elektrikli otomobillerin prototiplerini görücüye çıkardı.
Elektrikli araç yarışına son olarak ise beklenmedik bir aktör katıldı: Japon Sony. Sony ABD'de düzenlenen teknoloji fuarı CES'te elektrikli konsept arabası Sony Vision-S'i tanıttı.
Sony'nin, Bosch, Continental, Genetex, Nvidia, Magna ve Nvidia gibi firmalarla işbirliğine giderek ürettiği araçla ilgili menzili, şarj süresi gibi alışıldık bilgiler paylaşılmadı. Dün gerçekleşen tanıtımda Sony temsilcileri daha çok arabada kullanılan teknolojilerden bahsetti.
Örneğin araçta, içini ve dışarısını takip eden 33 adet sensör bulunuyor. Bu sensörle güvenlik ve kullanım kolaylığına katkıda bulunuyor. Sensörler Sony'nin yapay zeka teknolojilerinden destek alıyor. Bunun yanında firmanın geliştirdiği '360 Reality Audio' sistemiyle koltukların içinde yer alan hoparlörler firmanın açıklamasına göre 'kullanıcıları bir ses kapsülüne alıyor.'
Sony'nin araç içi ve dışında kullandığı teknolojileri öne çıkarması, Vision-S'inseri üretiminin hedeflenmediği şeklinde yorumlandı. Ancak şu an için bu konuda herhangi bir karar açıklanmış değil. Halihazırda çeşitli Sony sensörleri dev otomotiv firmaları tarafından kullanılıyor. Sony'nin kendi markasıyla pazara girip girmeyeceğini zaman gösterecek.
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Sony araç içi eğlence ve güvenlik sistemlerinin en önemli parçalarından birisinin ön panelde bulunan boydan boya uzanan ekran olduğunu bildirdi. Takip edenlerin fark edeceği üzere Vision-S'in ön paneli TOGG'un tanıttığı araçların ön panelini andırıyor. En azından iki firmanın yeni nesil araçlara yaklaşımının paralel olduğu söylenebilir.
Ancak Sony'nin TOGG'un bir adım önünde olduğu bir konu var. TOGG araçlarında da Sony'nin Vision-S'in de de yan dikiz aynalarının yerinde kameralar bulunuyor. Bu kameralar görüntüyü içerideki bir ekrana yansıtıyor. Böylece özellikle olumsuz hava koşullarında yan dikiz aynasını zaman zaman görememe sorunu ortadan kalkıyor.
TOGG CEO'SU AÇIKLADI
Dikiz aynası ekranları TOGG araçlarında ana ekrandan tamamen ayrı bir şekilde panelin üzerine monte edilmiş duruyor. Ancak bu geçici bir durum. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan bir Youtube kanalında araçların tanıtımını yaparken, söz konusu ekranları panelin içine gömmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Söz konusu geliştirmenin araçlar satışa çıkana kadar yapılması bekleniyor.
Sony'nin aracında ise dikiz aynası ekranları ana ekranın sağında ve solunda panelle birleşik bir biçimde duruyor. Sony'nin bu tasarımı TOGG'un bir sonraki haliyle ilgili fikir verebilir.
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