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Mercedes-Benz, 'VISION AVTR' adını verdiği konsept modelini Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıttı.

James Cameron'un 2009 yapımı Avatar filminden esinlenilen konseptin AVTR (gelişmiş araç dönüşümü) özelliğinin filmin yaratıcı ekibi ile birlikte geliştirildiği açıklandı.

Biometrik teknolojilerin yer aldığı konsept model, geleceğin mobilite çözümlerine ışık tutuyor.

Öyle ki, otomobil, sürücü ile bütünleşiyor ve sürücünün otomobili hissetmesi sağlanıyor. Bu kapsamda, otomobili yönlendirmek için bir direksiyon simidi bulunmuyor.

Mercedes'in konsept modelinin, sürücünün elini orta konsoldaki kontrol paneline koyması ile çalıştığı, otomobilin kalp atışı ve nefes alıp verme hızı ile doğru orantılı bir şekilde çalıştığı da aktarılıyor.

Otomobile iniş-binişler ise, sürücünün eline yansıtılan bir menü vasıtası ile gerçekleşiyor.

475 beygir gücündeki elektrikli araç, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olması ile dikkat çekiyor. Otomobilin iç mekanının, filmdeki Pandora gezegeninden ilham alınarak geliştirildiği açıklanıyor.