2019 yıl sonu itibarıyla başlayan ve Türkiye’de etkilerini özellikle 2020’de görmeye başladığımız Covid-19 dünyada geniş çaplı bir değişimin temellerini atmıştı. İnsanların yakın teması ile bulaşan bu hastalığın pandemi döneminde büyük üretim hatlarını durdurduğuna şahit olduk.
Mavi yakalı çalışanlar ve üretim odaklı şirketler dışında kalanlar ise, gelişen teknolojinin imkânlarını kullanarak uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptılar. İlk etapta zorlanan firmalar olsa da zamanla bu tip çalışmanın çok daha verimli olduğu yüksek sesle konuşulur oldu.
Kimi şirket ise bu durumu avantaja çevirerek pandemi sonrasında dahi hibrit sisteme geçmeyi tercih etti.
Ancak şimdi işler tersine mi dönüyor?
TAMAMEN UZAKTAN KUMANDA
Hatta pandemi döneminin sonlanmasına yakın birçok şirket ofislerini tamamen kapatarak veya küçülterek, maliyetlerini de düşüreceğini, çalışanlarına tamamen uzaktan çalışma özgürlüğü tanıyacağını açıkladı. Teknoloji şirketlerinin çoğu pandemiden çıkış sürecinde hibrit çalışmayı benimsediler. (iki gün evden, 3 gün ofisten gibi...) Snap, Tesla, Uber
Facebook, işleri uzaktan yapılabilen tam zamanlı çalışanların, pandemi sona erdikten sonra dahi iş yeri dışında çalışmaya devam etmelerine izin veren şirketlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor.
Yelp, bunu bir adım daha ileri götürdü, “Tüm şirket tamamen uzaktan kumandaya geçiyor” dedi.
Ancak her şirket için bu sistem %100 verim sağlamıyor olacak ki, teknoloji devlerinden dönüş sinyalleri gelmeye başladı.
Twitter, pandemi dönemindeki evden çalışma sistemini devam ettirerek ofise gelme zorunluluğunu ortadan kaldırdığını açıklarken ofisten çalışmak isteyenler için ise halen açık olduğunu belirtmişti.
Ancak uzaktan çalışmadan kaynaklanan verimlilik sorunları nedeniyle Musk’ın yüz yüze çalışma çağrısının 2023’te tamamen ofisten çalışmaya döneceği söylentiler arasında yer alıyor.
OFİSE DÖNÜŞ ÇAĞRISI
Apple, geçtiğimiz aylarda açıklama yaparak ofise dönüş çağrısı yapanlardan bir tanesi oldu. Tamamen evden çalışma sistemine geçmiş olan ABD’li teknoloji devi ofise geri dönüş için çalışanlarına çağrıda bulundu. Apple çalışanları ise tamamen şirket içerisinde çalışmak istemediği için orta yol bulunarak en az üç gün ofisten çalışma zorunluluğu getirildi.
Google, birçok teknoloji şirketi gibi, uzak çalışanların ofise geri dönmesini istiyor, ancak direniş olduğunu biliyor. Şirket liderlerinin yüzde 50'si çalışanların tam zamanlı olarak yüz yüze geri dönmesini isterken, çalışanların yüzde 53'ü artık esneklik, sağlık ve refaha işe, özellikle de daha genç, "Z kuşağı" çalışanlarına öncelik veriyor.
Disney de son olarak eve dönüş çağrısı yapanlar arasına katıldı. Disney CEO'su çalışanlardan haftada dört gün ofiste olmalarını istedi. CEO Bob Iger, Mart ayından itibaren Cuma günleri dışında ofisten çalışılacağını açıkladı. Iger, “Yüz yüze çalışmak yaratıcı işlerde çok önemli" şeklinde konuştu.
HANGİSİ DAHA VERİMLİ?
Her şirketin durumunun farklı olduğuna dair bariz bir uyarıyla, veriler ezici bir çoğunlukla bize günümüzde çalışanların belirli yetkiler yerine esnek veya uzaktan çalışmayı şiddetle tercih ettiğini açıkça gösteriyor.
Owl Labs şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, çalışanların ofis ortamına göre uzaktan çalışmaktan %22 daha mutlu olduğunu ve bu da daha uzun görev sürelerine yol açtığını ortaya koyuyor. Şirketin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mühendislik ve teknoloji rollerinde çalışan 1.000 çalışanla yaptığı kendi araştırmasında, çalışanların yüzde 45'i yeni bir fırsat ararken esnek veya uzaktan çalışma istediğini ortaya koyuyor. Esnek çalışma düzeni, uzaktan çalışanların da aynı derecede üretken olduğunu gösteren verilerle şirketlere de fayda sağladığı belirtiliyor.
ÇALIŞANLAR TEPKİLİ
Araştırmadan çıkan en dramatik veri ise dönüş çağrısına tepkilerde oldu: Erkek çalışanların %27'sinin ve kadın çalışanların %35'inin, işverenlerinin ofise dönmelerini istemesi durumunda yeni bir iş arayacağını açıkladığı belirtiliyor.
Aslında, sektör genelinde, teknoloji profesyonellerinin %60'ı önümüzdeki 12 ay içinde yeni bir rol düşünüyor. Apple'ın durumunda bile, işe dönüş politikası direnişle karşılandı. Apple Together adlı bir grup çalışan, ültimatomu protesto eden bir dilekçe imzaladı.