Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ülkeden ülkeye değişen yüzde 10 ila 50 arasında değişen ek gümrük vergileri küresel teknoloji devlerinin hisselerinde düşüşe yol açtı. Açıklanan oranların beklentinin üzerinde olması bu düşüşlerin en önemli nedeni oldu.

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Trump'ın ek tarife duyurusu piyasa kapanışının ardından geldi. Ancak kapanış sonrası vadeli işlemlerde en dikkat çekici düşüşlerden birisi yüzde 6.6 ile Apple'da yaşandı. Apple'ın gelirinin büyük kısmı başta Çin olmak üzere çeşitli Asya ülkelerinde üretilen ürünlerden geliyor. Bu yüzden Trump'ın getirdiği yeni ek tarifelerin şirketi etkileyebileceği düşünülüyor.

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Tayvan ve Meksika'da üretim tesisleri bulunan çip üreticisi Nvidia'nın hisselerinde de kapanış sonrası işlemlerde yüzde 4.1'lik düşüş kaydedildi.

Bunun yanında Amazon yüzde 5.2, Alphabet (Google) yüzde 2.9, Meta yüzde 4.3, Microsoft ise yüzde 2.1 değer kaybı yaşadı.

Bu düşüşlerin etkisiyle kapanış sonrası işlemlerde Nasdaq vadeli işlemlerde yüzde 2.3, S&P 500'de ise yüzde 1.6'lık düşüş geldi.

İşte ABD'nin uyguladığı tarifeler:

Ülke ABD'ye uygulanan tarife* (%) ABD'nin uyguladığı tarife (%) Çin 67 34 AB 39 20 Vietnam 90 46 Tayvan 64 32 Japonya 46 24 Hindistan 52 26 Güney Kore 50 25 Tayland 72 36 İsviçre 61 31 Endonezya 64 32 Malezya 47 24 Kamboçya 97 49 İngiltere 10 10 Güney Afrika 60 30 Brezilya 10 10 Bangladeş 74 37 Singapur 10 10 İsrail 33 17 Filipinler 34 17 Şili 10 10 Avustralya 10 10 Pakistan 58 29 Türkiye 10 10 Sri Lanka 88 44 Kolombiya 10 10 Peru 10 10 Nikaragua 36 18 Norveç 30 15 Kosta Rika 17 10 Ürdün 40 20 Dominik Cum. 10 10 BAE 10 10 Yeni Zelanda 20 10 Arjantin 10 10 Ekvator 12 10 Guatemala 10 10 Honduras 10 10 Madagaskar 93 47 Burma 88 44 Tunus 55 28 Kazakistan 54 27 Sırbistan 74 37 Mısır 10 10 S. Arabistan 10 10 El Salvador 10 10 Fil Dişi 41 21 Laos 95 48 Botsvana 74 37 Trinidad&Tobago 12 10 Fas 10 10 Cezayir 59 30 Umman 10 10 Uruguay 10 10 Bahamalar 10 10 Lesotho 99 50 Ukrayna 10 10 Bahreyn 10 10 Katar 10 10 Moritus 80 40 Fiji 63 32 İzlanda 10 10 Kenya 10 10 Lihtenştayn 73 37 Guyana 76 38 Haiti 10 10 Bosna Hersek 70 35 Nijerya 27 14 Namibya 42 21 Bruney 47 24 Bolivya 20 10 Panama 10 10 Venezuela 29 15 Kuzey Makedonya 65 33 Etiyopya 10 10 Gana 17 10 Moldova 61 31 Angola 63 32 Kongo 22 11 Jamaika 10 10 Mozambik 31 16 Paraguay 10 10 Zambiya 33 17 Lübnan 10 10 Tanzanya 10 10 Irak 78 39 Gürcistan 10 10 Senegal 10 10 Azerbaycan 10 10 Kamerun 22 11 Uganda 20 10 Arnavutluk 10 10 Ermenistan 10 10 Nepal 10 10 St. Marten 10 10 Falkland 82 41 Gabon 10 10 Kuveyt 10 10 Togo 10 10 Surinam 10 10 Belize 10 10 Papua Yeni Gine 15 10 Malavi 34 17 Liberya 10 10 Virgin Adaları 10 10 Afganistan 49 10 Zimbabve 35 18 Benin 10 10 Barbados 10 10 Monako 10 10 Suriye 81 41 Özbekistan 10 10 Kongo Cumhuriyeti 10 10 Cibuti 10 10 Fransız Polinezyası 10 10 Cayman Adaları 10 10 Kosova 10 10 Kuraca 10 10 Vanuatu 44 22 Ruanda 10 10 Sierra Leone 10 10 Moğolistan 10 10 San Marino 10 10 Antigua & Barbuda 10 10 Bermuda 10 10 Svaziland 10 10 Marshall Adaları 10 10 St. Pierre ve Mikelon 99 50 Saint Kitts & Nevis 10 10 Türkmenistan 10 10 Granada 10 10 Sudan 10 10 Turks and Caicos 10 10 Aruba 10 10 Karadağ 10 10 Sint Helena 15 10 Kırgızistan 10 10 Yemen 10 10 Saint Vincent 10 10 Nijer 10 10 St. Lucia 10 10 Nauru 59 30 Ekvator Ginesi 25 13 İran 10 10 Libya 61 31 Samoa 10 10 Gine 10 10 Timor-Leste 10 10 Montserrat 10 10 Çad 26 13 Mali 10 10 Maldivler 10 10 Tacikistan 10 10 Cabo Verde 10 10 Burundi 10 10 Guadalup 10 10 Butan 10 10 Martinique 10 10 Tonga 10 10 Moritanya 10 10 Dominika 10 10 Mikronezya 10 10 Gambiya 10 10 Fransız Ginesi 10 10 Noel Adası 10 10 Andora 10 10 Orta Afrika Cum. 10 10 Solomon Adaları 10 10 Mayotte 10 10 Anguilla 10 10 Keeling Adaları 10 10 Eritre 10 10 Cook Adaları 10 10 Güney Sudan 10 10 Komoros 10 10 Kiribati 10 10 Sao Tome 10 10 Norfolk 58 29 Cebelitarık 10 10 Tuvalu 10 10 Britanya Hint Okyanusu Bölgesi 10 10 Tokelau 10 10 Gine-Bissau 10 10 Svalbard 10 10 Heard ve McDonald Adaları 10 10 Reunion 73 37 *ABD hükümeti bu oranı hesaplarken 'kur manipülasyonu' ve 'ticaret engellerini' hesaplamaya dahil ediyor